Службы занятости в этом году будут трудоустраивать выпускников с инвалидностью

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Службы занятости в этом году впервые будут заниматься трудоустройством выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.
"Вы знаете, что раньше службы занятости не занимались трудоустройством выпускников-инвалидов. Впервые в этом году службы занятости примут участие и в этом процессе", - сказал он.
Крайне важно, чтобы молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья могли найти работу в современной экономической ситуации, добавил Вуколов.
По данным Минобрнауки РФ, на сегодняшний день в России более 12,3 млн инвалидов, из них 4 млн трудоспособного возраста. При этом только четверть из них трудоустроена.