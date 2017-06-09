"Швабе" поставил в перинатальный центр Ингушетии медтехнику для выхаживания новорожденных

НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Госкорпорации "Ростех" оснастил новый перинатальный центр Ингушетии современным медицинским оборудованием для выхаживания новорожденных и оказания им квалифицированной медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщил в пятницу гендиректор компании Алексей Патрикеев.

"Специалисты "Швабе" установили в новом медицинском учреждении Ингушетии аппараты для реанимации и интенсивной терапии. Перинатальный центр Назрани станет одним из важнейших объектов здравоохранения в республике. Благодаря нашему современному высокотехнологичному оборудованию сотрудники данного медицинского учреждения смогут существенно повысить выхаживаемость недоношенных новорожденных в регионе", сказал он.

В перечне поставленного оборудования - аппараты для реанимации и интенсивной терапии, в том числе инкубаторы, в которых можно транспортировать новорожденных; дефибрилляторы-мониторы, аппараты поддержки дыхания, инкубаторы интенсивной терапии, неонатальные столы, детские неонатальные обогреватели и другое медицинское оборудование.

Ингушетия занимает третье место по рождаемости в России после Тывы и Чечни. В регионе остается высоким показатель младенческой смертности, который в 2016 году составил десять случаев на 1 тыс. родившихся.

Перинатальный центр построен в рамках госпрограммы Минздрава РФ и рассчитан на 130 койко-мест и 300 посещений в смену.