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Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании работы мессенджеров

Общество
9 июня, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров).

Авторами этой инициативы выступили в конце мая зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Среди прочего документом предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании решения суда.

Инициатива разработана "в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров)", говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных. "Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", - отмечается в ней.

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Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики. Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи электронных сообщений, а также электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании решения уполномоченного органа, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого момента владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с устанавливаемыми для них требованиями.

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