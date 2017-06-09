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Собянин поздравил коллектив "ТВ Центра" с 20-летием телеканала

Общество
9 июня, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Мэр отметил, что жители столицы любят телекомпанию "за объективную информацию о Москве, стране и мире"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил телекомпанию "ТВ Центр" с 20-летием. На своей странице в Twitter градоначальник поблагодарил коллектив телеканала за их труд.

"Поздравляю коллектив ТВЦ @tvcplus (страница телеканала в "Твиттере" - прим. ТАСС) с 20-летием. Москвичи любят вас за объективную информацию о Москве, стране и мире", - написал он.

"ТВ Центр" - одна из ведущих российских телекомпаний, программы которой впервые вышли в эфир 9 июня 1997 года. Статус федерального канал получил в 2013 году. Как отмечается на сайте телеканала, потенциальная аудитория его вещания составляет более 100 млн человек.

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