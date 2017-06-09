Рособрнадзор: ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Самый массовый ЕГЭ - русский язык - прошел без сбоев, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9 июня в рабочем режиме, без серьезных нарушений и сбоев", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку в основной период подали около 628 тыс. человек. Этот экзамен является обязательным для всех выпускников текущего года. Свои результаты участники должны узнать не позднее 27 июня.
Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах.