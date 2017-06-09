В Москве с 11 по 13 июня ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня России

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 10 улиц перекроют в Москве в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"В связи с проведением 12 июня мероприятий, посвященных празднованию Дня России, будет ограничено движение автотранспорта по ряду улиц", - сказали в пресс-службе.
Так, с 22:00 10 июня до 18:00 мск 11 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Тверской по одной полосе в каждую сторону. С 18:00 11 июня до 06:00 мск 13 июня по улице Тверской, а с 00:00 12 июня до 06:00 мск 13 июня по улицам Моховой (от улицы Воздвиженки), Охотному ряду, а также Театральному проезду.
Кроме того, автовладельцы не смогут проехать с 00:00 до 17:00 мск 12 июня по улице Маши Порываевой (от улицы Каланчевской) и проспекту Академика Сахарова (от улицы Маши Порываевой до улицы Садово-Спасской), с 08:00 до 23:00 мск по улице Ильинке, с 09:00 12 июня до 06:00 мск 13 июня по улице Петровке (от площади Петровских ворот до Театрального проезда), а также по улицам Варварке и Москворецкой, Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту с 16:00 до 23:00 мск 12 июня.
Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.