Штормовое предупреждение объявлено на Кубани

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СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми грозой и усилением ветра объявлено на Кубани.
Городские службы курорта Сочи приведены в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба администрации курорта.
"В Краснодарском крае 10 и 11 июня ожидается сильный дождь с грозой, градом, ветром 15-20 м/с. В Сочи, по прогнозам метеорологов, облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах кратковременный дождь, местами сильный, гроза", - процитировали сообщение МЧС Краснодарского края в мэрии Сочи.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта отказаться от отдыха на природе, особенно вблизи рек и водоемов, воздержаться от выходов в горы.