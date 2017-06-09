Штормовое предупреждение объявлено на Кубани

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми грозой и усилением ветра объявлено на Кубани.

Городские службы курорта Сочи приведены в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба администрации курорта.

"В Краснодарском крае 10 и 11 июня ожидается сильный дождь с грозой, градом, ветром 15-20 м/с. В Сочи, по прогнозам метеорологов, облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах кратковременный дождь, местами сильный, гроза", - процитировали сообщение МЧС Краснодарского края в мэрии Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта отказаться от отдыха на природе, особенно вблизи рек и водоемов, воздержаться от выходов в горы.