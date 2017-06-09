Причиной гибели внучки Никиты Хрущева под колесами поезда стал несчастный случай

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Внучка Никиты Хрущева 77-летняя Юлия Хрущева погибла в результате несчастного случая. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

"Основная версия - несчастный случай", - сообщила она.

Как установили следователи, проводящие проверку обстоятельств гибели, пожилая женщина шла по железнодорожным путям, она услышала сигналы приближающегося на большой скорости "Аэроэкспресса" из аэропорта Внуково в Москву, попыталась отойти, но не успела сойти с путей. "В результате она попала в зону проезжавшего поезда", - сообщила представитель ММСУТ.

Трагедия произошла накануне около 09:00 мск в районе станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги. Машинист, увидев женщину на путях, подавал сигналы большой громкости, но женщина не успела отойти и была смертельно травмирована.

Источник в экстренных службах города накануне сообщил ТАСС, что в четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе "Мичуринец", попав под электричку, когда переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

Юлия Хрущева - дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Никита Хрущев удочерил внучку, после того как Леонид Хрущев пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.