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Около 110 тыс. тонн металлолома вывезут из поселка Амдерма Ненецкого округа

Общество
9 июня, 16:53 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 9, июня. /ТАСС

Работа по ликвидации экологического ущерба в Амдерме ведется с 2011 года

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Около 110 тыс. тонн металлолома планируется вывезти из поселка Амдерма Ненецкого автономного округа (НАО). Мусор остался в поселке еще с советских времен, сообщает в пятницу пресс-служба окружной администрации.

"Там (в Амдерме - прим. ТАСС) планируется убрать около 110 тыс. тонн металлолома. На сегодняшний день помимо уборки металлолома на территории поселения планируется восстановить нарушенные земли на площади 8,9 квадартных километра и очистить от загрязнения нефтепродуктами участок площадью 53 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

В департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО отметили, что работа по ликвидации экологического ущерба в Амдерме началась в 2011 году. Тогда было собрано и размещено на временное хранение в морском порту поселка 2,1 тыс. тонн металлолома. В 2012 году было подготовлено к транспортировке 3 тыс. тонн металлолома и проведена рекультивация на участке площадью 5,2 гектара.

В 2013 году между Министерством природных ресурсов РФ и ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" заключен государственный контракт, в рамках которого из реки Амдерминки подняли 11 затопленных объектов и провели рекультивацию земельного участка, загрязненного нефтепродуктами и тяжелыми металлами площадью более 4 гектаров.

В 2018 году за счет средств окружного бюджета планируется разработать проектно-сметную документацию по ликвидации накопленного экологического ущерба в Амдерме. "При наличии проекта мы сможем попасть в федеральный реестр и соответственно получить федеральную поддержку на ликвидацию накопленного экологического вреда", - говорится в сообщении.

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