Госдума приняла во втором чтении законопроект о реновации жилого фонда Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, направленный на реализацию программы реновации жилого фонда Москвы.

За принятие документа проголосовали 406 депутатов, против - двое, еще двое воздержались.

К первоначальному тексту законопроекта поступило 138 поправок от правительства РФ и от депутатов всех думских фракций. 90% этих поправок было принято частично или полностью.

Поправки "с голоса"

В ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании "с голоса" были внесены четыре поправки, разработанные по итогам парламентских слушаний в Госдуме и поддержанные руководителями всех думских фракций.

Одна из поправок гарантирует, что граждане, которые живут в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Вторая определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Другая поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов.

Кроме этого, была внесена поправка, в соответствии с которой включение в перечень домов, попадающих в программу, будет прекращено не в день завершения голосования жителей о этому вопросу (15 июня), а после принятия закона Госдумой и до подписания его президентом.

О поправках ко второму чтению

В редакции законопроекта ко второму чтению дано четкое определение понятию "реновация": "совокупность мероприятий, направленных на обновление среды проживания граждан в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в Москве и в целях обеспечения развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территорий".

Также уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации. Если изначально указывалось, что это дома первого периода индустриального домостроения, то теперь оговаривается, что к ним относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 гг., с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.

Расширяются возможности собственников жилья в сносимых домах. Сначала проект закона предполагал предоставление равнозначного жилья, теперь же у собственников квартир будет возможность получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. Жилье будет предоставляться в пределах того же района, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов: там квартиры будут давать в пределах округа, а не района.

Кроме того, желающие смогут за дополнительную плату получить квартиры большей площади или с большим количеством комнат, в том числе это может быть сделано за счет средств материнского капитала. Как только по конкретному дому будет принято решение о сносе по программе реновации, жителей освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт. В законопроекте также отмечается, что собственники и наниматели квартир в домах, подлежащих сносу, не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не выплатили денежную компенсацию.

Регламент голосования по реновации и гарантии ипотечникам

Ко второму чтению законопроекта были прописаны гарантии для тех, кто приобрел квартиру в подлежащем сносу доме в ипотеку. Ипотечный кредит перейдет на новое помещение, которое предоставят в рамках программы.

При этом в проекте закона есть оговорка о том, что его нормы не распространяются на аварийное жилье. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации жилого фонда Москвы, их снос и гарантии жителям регулируются уже существующими законами.

В новой редакции законопроекта о реновации появились и правила учета голосов жителей, высказывающихся за или против проекта. Изначально регламент голосования не прописывался, его должно было устанавливать правительство Москвы. Предполагалось, что те, кто не проголосует, будут считаться высказавшимися за включение дома в программу реновации.

Впоследствии систему учета голосов молчунов было решено изменить, что нашло отражение в законопроекте. Согласно документу, голоса собственников или нанимателей жилья, не высказавшихся за включение или невключение дома в программу реновации, будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. Для того чтобы дом снесли, потребуется поддержка двух третей его жителей.

В законопроекте также указано, что жильцы в течение 90 дней (ранее в тексте фигурировал срок в 60 дней) со дня принятия решения о реновации до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы. Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, то дом исключат из программы.

Отдельно в законопроекте оговариваются права предпринимателей, арендующих помещения в домах, подлежащих сносу. Представители малого и среднего бизнеса смогут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов.