Третье чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдет в Думе 14 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы 14 июня.

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Третье чтение законопроекта, насколько здесь уже цифра звучала, планируется на 14 июня. Коллеги, будем готовиться", - сказал он.

Госдума приняла данный законопроект во втором чтении, к которому поступило 138 поправок. Еще четыре поправки было принято "с голоса". Они были разработаны по итогам парламентских слушаний в Госдуме и поддержаны руководителями всех думских фракций.

Одна из поправок, принятых "с голоса", гарантирует, что граждане, которые живут в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Вторая определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Другая поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов. Кроме этого, была внесена поправка, в соответствии с которой включение в перечень домов, попадающих в программу, будет завершено после принятия закона Госдумой и до подписания его президентом.