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МИЦ "Известия" осенью запустит в Санкт-Петербурге новый телеканал вместо Life 78

Общество
9 июня, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В пресс-службе добавили, что создание телеканала "78" является частью процесса расширения телевизионного охвата МИЦ "Известия" на территории Северо-Западного федерального округа

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мультимедийный информационный центр (МИЦ) "Известия" запустит новый петербургский городской телеканал "78". Он появится вместо существующего сейчас Life 78, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Национальной медиа группы (НМГ).

В НМГ уточнили, что из состава владельцев Life 78 вышел Арам Габрелянов, который продал принадлежавшие ему 25% уставного капитала телеканала.

"В рамках расширения редакционных и контентных возможностей МИЦ "Известия" осенью 2017 года начнется вещание нового петербургского городского канала "78", - сообщили в НМГ. - Телеканал "78" будет создан на базе действующего Life 78".

В пресс-службе добавили, что создание телеканала "78" является частью процесса расширения телевизионного охвата МИЦ "Известия" на территории Северо-Западного федерального округа и создания в периметре медиа-активов НМГ телевизионного производственного кластера с центром в Санкт- Петербурге.

О создании МИЦ "Известия" представители НМГ объявили 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Мультимедийный центр объединил ресурсы телеканалов РЕН ТВ, "Пятый канал", газеты "Известия" и нового интернет- портала IZ.ru.

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