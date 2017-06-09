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Китай провел первые международные соревнования по стандартам WorldSkills

Общество
9 июня, 17:23 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Россию на них представлял расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia

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ШАНХАЙ, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай провел первые международные соревнования по профессиональному мастерству по стандартам движения WorldSkills International, участие в которых приняли представители из 35 стран и регионов мира, включая Россию. Церемония награждения участников начавшихся 6 июня состязаний состоялась в Шанхае.

Россию на них представлял расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Свыше 30 участников из разных регионов РФ выступили практически во всех основных соревновательных разделах. Результатом для российской сборной стали 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали в таких блоках как электроника, дизайн одежды, программное обеспечение и решения для бизнеса, сварка, кузовной ремонт автомобилей, регулирование производственных процессов, мобильная робототехника, парикмахерское искусство, производство кондитерских изделий, технологии графики и дизайна, а также приготовлении выпечки.

"Для нас это большая тренировка перед чемпионатом мира (пройдет в Абу-Даби в этом году - прим. ТАСС). Изначально каких-то больших целей здесь не ставилось, поскольку здесь несколько другие конкурсные задания. В целом они такие же, но есть и отличия, а нам нельзя сбивать общую программу подготовки. Целью было получение соревновательного опыта", - сообщил в беседе с корр. ТАСС технический директор союза WorldSkills Russia Алексей Тымчиков, отметив высокий уровень организации соревнований китайской стороной, разные разделы которых проходили в двух городах - Шанхае и Сучжоу.

"Соревнования такого типа здесь проводятся впервые. Китай вместо представителей из регионов собрал все другие страны. Это было сделано с целью подготовить почву для того, чтобы страны проголосовали за них как хозяина чемпионата мира 2021 года", - сказал он, добавив, что в России также планируется провести международные соревнования по профессиональному мастерству, участие в которых должны принять соседние страны и страны БРИКС. "Думаю, что мы организуем их в мае следующего года", - уточнил Тымчиков.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Идея подобной организации зародилась в 1946 году, ее цель - поощрять конкуренцию среди молодых людей, чтобы повысить их энтузиазм в освоении рабочих профессий, а также для сравнения их навыков и способностей. Китай присоединился к этому движению в 2010 году.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition проходит раз в два года. Право на организацию у себя 46-го чемпионата в 2021 году оспаривают сейчас швейцарский город Базель и Шанхай. Решение о том, кому выпадет эта честь, должно быть оглашено в октябре по итогам голосования на Генеральной ассамблее WorldSkills International, которая пройдет в рамках 44-го чемпионата в городе Абу-Даби. 45-е мировое первенство состоится в 2019 году в Казани.

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