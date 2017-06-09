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Участники пробега на электромобилях Москва - Севастополь заложили сквер в Новороссийске

Общество
9 июня, 18:13 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, июня. /ТАСС

Участники акции также познакомили местных жителей с преимуществами машин с электрическими двигателями

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СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Участники автопробега на электромобилях "ЭКОЛОГиЯ", стартовавшего в Москве 6 июня, побывали на церемонии закладки нового сквера в Новороссийске, а также познакомили местных жителей с преимуществами машин с электрическими двигателями. Об этом сообщил в пятницу ТАСС Сергей Мельников, заместитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, выступившего организатором автопробега.

"Закладка нового сквера в Новороссийске приурочена сразу к нескольким знаковым датам региона: к 80-летию образования Краснодарского края, 225-летию с момента заселения Кубани казаками и Году экологии в России. Поэтому наше участие в церемонии было закономерно, жителей Новороссийска очень заинтересовали возможности наших электромобилей", - сказал Мельников.

По его словам, свою главную миссию участники автопробега видят в том, чтобы доказать, что обычные автомобили являются главным источником загрязнения атмосферы. "Мы предлагаем альтернативу - использование автомобилей с гибридным двигателем, электромобилей, которые могут привести к снижению такого воздействия", - пояснил Мельников.

О пробеге

Автопробег "ЭКОЛОГиЯ" стартовал в Москве 6 июня и проходит по маршруту Воронеж - Ростов-на-Дону - Новороссийск - Севастополь. С экологической миссией 150 участников акции проедут через более чем 50 крупных и малых городов России. Пробег совершают 40 экипажей автомобилей Toyota Prius, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Mitsubishi i MiEV, в дороге их сопровождает лаборатория экологического мониторинга.

Как сообщили ТАСС организаторы, часть пути, от Москвы до Воронежа, электромобили проехали на эвакуаторах - аккумуляторы разрядились после 200 километров после старта. По словам участников пробега, отсутствие станций для подзарядки электромобилей стало главной проблемой на их пути. В Воронеже активисты движения за внедрение электротранспорта поучаствовали в экологической акции "Аллея молодоженов".

В Севастополь участники автопробега планируют прибыть 10 июня, где они примут участие в благоустройстве зеленых зон города.

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