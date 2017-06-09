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Около тысячи жителей КЧР поддержали благотворительный марафон в помощь онкобольным детям

Общество
9 июня, 18:11 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, июня. /ТАСС

В забеге участвовали учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, сотрудники министерств КЧР, представители регионального отделения Пенсионного фонда, региональных СМИ, деятели культуры и спорта

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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Около тысячи жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) приняли участие во втором благотворительном марафоне "Бег ради жизни" в помощь детям с онкологическими заболеваниями, который состоялся в пятницу в Черкесске при поддержке главы КЧР Рашида Темрезова.

"Благодарю вас всех, что вы откликнулись на это благородное мероприятие. Когда мы будем поддерживать друг друга, тяготы, невзгоды и болезни легче преодолеть", - сказал на открытии министр труда и соцразвития КЧР Мурадин Кемов.

Инициатор марафона Ася Хакирова отметила, что в этом году в организации и проведении забега приняли участие практически все молодежные организации КЧР. "Отрадно, что у нас такая активная и неравнодушная молодежь. Наш второй, теперь уже традиционный марафон поддержали также все министерства республики, все муниципалитеты КЧР. Сейчас ведется подсчет собранных средств, все они, как и в прошлом году, будут распределены между семьями, остро нуждающимися в финансовой помощи для лечения детей с онкологическими заболеваниями", - сказала она ТАСС.

Марафонцы пробежали дистанцию почти в 2 км по главному проспекту Черкесска - Ленина. В забеге участвовали учащиеся общеобразовательных и спортивных школ республики, сотрудники министерств КЧР, аппарата парламента республики, представители регионального отделения Пенсионного фонда, региональных СМИ, общественных организации и объединений, деятели культуры и спорта.

Все желающие поддержать марафон, не участвуя непосредственно в забеге, смогли также сделать пожертвования, организаторы установили для этого специальные ящики. К благотворительному марафону "Бег ради жизни" в этом году присоединились и жители столицы Северной Осетии. Марафонцы поприветствовали друг друга посредством телемоста, организованного между Черкесском и Владикавказом.

В 2016 году на марафоне в Черкесске собрали более 200 тыс. рублей. Помощь была оказана семи нуждающимся семьям с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями.

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