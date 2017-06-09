Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского

Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ

Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ 7 июня, 14:58

ОСТАШКОВ /Тверская область/, 9 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч паломников во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в пятницу отпраздновали 350-летие со дня обретения мощей святого Нила Столобенского в монастыре "Нило-Столобенская пустынь", расположенном на острове Столбный вблизи города Осташков Тверской области. Проливной дождь не помешал им прийти к храму на поклонение мощам святого, передает корреспондент ТАСС.

Для тех, кто не попал в монастырь, на улице на больших экранах была организована трансляция богослужения с участием патриарха.

"Братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником обретения мощей святого Нила Столобенского. Уже более трех столетий имя этого преподобного бережно хранят и чтят не только на Тверской земле, но и во всей Русской православной церкви", - сказал предстоятель РПЦ.

Он добавил, что преподобный Нил жил отшельником много лет и тем самым совершил подвиг. "Он был подвижником - тем, кто двигался навстречу богу", - отметил глава Русской православной церкви.

Патриарх возглавил торжества, посвященные 350-летию обретения мощей святого, совершил божественную литургию в Богоявленском соборе. Крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского, который должен был пройти по территории монастыря, был отменен. Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы патриархата, "причиной отмены крестного хода стали плохие погодные условия".

Непогода как испытание для веры

Региональные власти установили к торжественному богослужению с патриархом палаточный лагерь, где было установлено 100 палаток для размещения верующих. Вдали от крупных населенных пунктов, в лесу, была установлена парковка для автомобилей.

"Мы с семьей не первый раз в Тверской области, но впервые посетили такое мероприятие. Было приятно узнать, что можем не брать с собой ничего лишнего - разместились в палатках, едой обеспечивают", - поделился своим впечатлением с корреспондентом ТАСС один из паломников Евгений, который приехал из Москвы.

Проливной дождь не сказался на настроении участников торжеств. "Мы готовы были участвовать в празднике при любой погоде, специально для этого запаслись дождевиками и резиновыми сапогами", - рассказал корреспонденту ТАСС паломник Максим, который смотрел трансляцию литургии на площади возле Богоявленского собора.

Возможность стать частью великого

В торжественных мероприятиях также приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, члены регионального правительства, депутаты Госдумы. "Каждый человек должен сегодня для себя решить, зачем он здесь находится и с какой просьбой или целью он пришел в монастырь, понять, для чего он пришел на этот праздник", - сказал иеромонах Иаков, монах Нило-Столобенской пустыни, в ходе проповеди для паломников.

В беседе с корреспондентом ТАСС он пояснил, что двери монастыря открыты для всех, однако из года в год на таких праздниках "бывало слишком много туристов". "В этом году людей не так много, как мы ожидали. Я считаю, что важно не количество людей, а их искренняя вера, их четкое осознание того, зачем они здесь", - сказал собеседник агентства.

Состав паломников разнообразен - среди них были бизнесмены, депутаты, чиновники, военнослужащие, молодые и пожилые пары, студенты и школьники. "Я участвую в этом празднике уже 14 лет. Для меня и моих друзей это стало традицией. Я здесь потому, что мы православные люди, и такую великую дату я не мог пропустить, тем более что торжества возглавил сам патриарх", - поделился с ТАСС своим мнением один из участников торжеств Михаил.

Другая участница торжеств, Людмила, рассказала корреспонденту ТАСС, что она приехала на праздник в качестве волонтера. "Я стала православным волонтером, взяв пример со своего друга. Я здесь для того, чтобы поучаствовать в торжествах со святейшим, а также оказать помощь в организации торжеств", - сказала она.

С аналогичной целью на праздник приехали курсанты и офицеры Военной академии воздушно-космических войск имени маршала Жукова. "Мы здесь для того, чтобы помочь, ну и, конечно же, поучаствовать в богослужении с патриархом. Здесь очень красиво, личный состав остался доволен и тем, что посетил монастырь, настоящий памятник архитектуры, а также тем, что им выдалась возможность стать частью великого, на мой взгляд, события", - сказал ТАСС комендант военной академии Владимир Смирнов.

Паломнический туризм

До Октябрьской революции Нило-Столобенская пустынь занимала первое место в России по посещаемости. По отдельным свидетельствам очевидцев, во время празднования обретения мощей преподобного Нила на молитву собиралось до 45 тыс. человек. В пятницу людей было значительно меньше, но священнослужители уверены, что уже через несколько лет тверская земля вновь станет центром притяжения ценителей православного туризма.

"Мы рады видеть всех на тверской земле, в крае духовных истоков и православных святынь России, где бережно хранят духовные традиции нашего народа. Отмечая 350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского, мы уверенно говорим о том, что дореволюционные традиции паломничества в Нило-Столобенскую пустынь возрождаются", - сказал гостям праздника после богослужения губернатор Игорь Руденя.

Министр туризма Тверской области Иван Егоров в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что такие мероприятия способствуют увеличению туристического потока в регион. "На празднике у нас развернут мобильный туристический центр, в нем мы проводим анкетирование и беседуем с посетителями торжеств. Многие проявляют интерес к Тверской области, интересуются достопримечательностями, берут брошюры", - сказал он.

Егоров добавил, что "география паломников очень разнообразна". "К нам, разумеется, приехали из Москвы и Петербурга, так как это ближайшие к нам регионы. Но большим удивлением для нас было то, что здесь есть и паломники из Уфы, Тюмени, Республики Марий-Эл и даже с Украины. Таким образом, мы можем сказать, что мероприятие приобрело статус международного", - отметил Егоров.

Волжский крестный ход и фестиваль хорового пения

Празднование обретения мощей преподобного Нила Столобенского не завершится богослужением с участием патриарха. В программе торжеств также присутствует фестиваль хорового пения, в котором приняли участие несколько десятков хоровых коллективов из Тверской области, а также для паломников выступил сводный хор из 500 человек.

Кроме того, в предстоящее воскресенье, 11 июня, в деревне Волговерховье у истока реки Волги стартует ежегодный Волжский крестный ход, который пройдет по территории 21 района Тверской области и Дубнинскому району Московской области. Ожидается, что в крестном ходе примут участие несколько тысяч человек.

Волжский крестный ход ежегодно проводится с 1999 года. Поводом для организации мероприятия стало 2000-летие Рождества Христова, когда по инициативе патриарха Московского и всея Руси Алексия II от истока Волги начался крестный ход. С тех пор он традиционно стартует от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского района и ежегодно собирает несколько тысяч участников.

О святом Ниле Столобенском

В 1515 году в тверских землях поселился отшельник - инок по имени Нил. В течение 13 лет он вел уединенную жизнь. Вскоре Нил поселился на одном из необитаемых островов на озере Селигер, где он выкопал пещеру, устроил келью и часовню. В 1528 году он дал обет: никогда не садиться и не ложиться.

Чтобы не нарушить его, он вбил в стену часовни подпорки, на которые опирался, когда ноги уже не держали. В 1554 году, после смерти Нила, иеромонах Николо-Рожковского монастыря Герман поставил деревянную часовню над его могилой. В 1594 году Герман получил благословение у Патриарха Иова на устроение на острове мужской обители. С этого времени начинается история Нило-Столобенской пустыни.

В 1665 году в обители произошел пожар, в котором сгорели дотла все постройки. Когда началась закладка нового Богоявленского собора, были обнаружены нетленные мощи Нила Столобенского. После этого внимание богатых жертвователей и простых паломников к монастырю увеличилось в несколько раз.

После Октябрьской революции рака с мощами Нила Столобенского была вскрыта, а сами мощи были размещены в Осташковском музее с целью антирелигиозной пропаганды. В самом же монастыре разместилась колония для несовершеннолетних, позже - тюрьма для польских военнопленных. В годы войны здесь располагался госпиталь, а после ее окончания - дом престарелых, затем турбаза. В 1990 году комплекс Нило-Столобенской пустыни был передан Русской православной церкви, а через пять лет в монастырь были возвращены мощи преподобного Нила.