Более 10 тыс. человек обеспечат безопасность на праздновании Дня России в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 10 тысяч человек обеспечат охрану правопорядка во время празднования Дня России в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

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"В обеспечении правопорядка и безопасности граждан 12 июня планируется задействовать более 10 тысяч человек, из них более 3,5 тысяч сотрудников полиции, свыше 5,5 тысяч сотрудников Росгвардии, 600 членов добровольных народных дружин", - сообщили в ГУ МВД.

В Москве состоится более 200 массовых мероприятий, посвященных Дню России: с 12:00 мск до 22:00 мск состоится фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" на Тверской улице и столичных бульварах, с 16:00 мск до 22:00 мск - XII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира" на Поклонной горе, с 17:00 мск до 22:00 мск - концерт, посвященный Дню России на Красной площади.

В 22:00 мск будут устроены фейерверки у основания Большого Москворецкого моста, в парках Кузьминки и Садовники.

"Проход на мероприятия будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных и арочных металлодетекторов", - добавили в главке.