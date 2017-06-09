Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 10 тыс. человек обеспечат безопасность на праздновании Дня России в Москве

Общество
9 июня, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В Москве состоится более 200 массовых мероприятий, посвященных Дню России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 10 тысяч человек обеспечат охрану правопорядка во время празднования Дня России в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

"В обеспечении правопорядка и безопасности граждан 12 июня планируется задействовать более 10 тысяч человек, из них более 3,5 тысяч сотрудников полиции, свыше 5,5 тысяч сотрудников Росгвардии, 600 членов добровольных народных дружин", - сообщили в ГУ МВД.

В Москве состоится более 200 массовых мероприятий, посвященных Дню России: с 12:00 мск до 22:00 мск состоится фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" на Тверской улице и столичных бульварах, с 16:00 мск до 22:00 мск - XII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира" на Поклонной горе, с 17:00 мск до 22:00 мск - концерт, посвященный Дню России на Красной площади.

В 22:00 мск будут устроены фейерверки у основания Большого Москворецкого моста, в парках Кузьминки и Садовники.

"Проход на мероприятия будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных и арочных металлодетекторов", - добавили в главке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
5
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
6
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
7
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
Темы дня
Загрузка...
Реклама