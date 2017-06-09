Почти шесть тысяч заявок от НКО допущены до экспертизы конкурса президентских грантов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Рекордное количество проектов (более 6,6 тыс.) представили некоммерческие организации (НКО) на первый в этом году конкурс грантов президента РФ, почти 6 тыс. заявок допущены до экспертизы. Об этом сообщили ТАСС в Фонде президентских грантов по итогам первого заседания объединенного экспертного совета, созданного для обеспечения проведения независимой экспертизы проектов, представленных на конкурс грантов на развитие гражданского общества. Заседание провел председатель совета, зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"На первый в этом году конкурс представлено рекордное количество проектов - 6 тыс. 623 - с общей суммой запрашиваемых грантов, превышающей 31 млрд рублей", - проинформировали в фонде, уточнив, что заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

По итогам заседания, по данным фонда, 5 тыс. 933 заявки были допущены до экспертизы, 690 заявок не допущены до нее "в связи с несоответствием требованиям положения о конкурсе".

Кроме того, экспертный совет определил порядок проведения независимой экспертизы проектов и утвердил состав экспертов конкурса. Как пояснили в фонде, каждая заявка будет оцениваться не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который может получить заявка, - 100 баллов.

После завершения оценки заявок результаты этой работы будут рассмотрены объединенным экспертным советом, который сформирует проект перечня победителей конкурса. Для этого совет определит минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее организация признается победителем конкурса, по трем группам заявок в каждом из 12 грантовых направлений: для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более 500 тыс. рублей; для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 500 тыс. рублей и не более 3 млн рублей; для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 3 млн рублей.

"Итоговое решение о согласовании перечня победителей конкурса примет координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества", - подчеркнули в фонде, добавив, что результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 июля.

Важные суммы для стратегических проектов

"Конкурс на президентский грант - это очень важная инициатива", - заявила ТАСС директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

Она напомнила, что музей неоднократно принимал участие в конкурсе. "Это небольшие, но очень важные суммы, без которых стратегические программы музея не могли быть реализованы: это и наша издательская программа книги "История России. ХХ век. Фотографии", - пояснила Свиблова.

По ее словам, новый конкурс грантов "как раз ориентирован на то, чтобы, во-первых, было понятно, какие гранты заявлены". Во-вторых, продолжила собеседница агентства, "появляется форма отчетности, которая видна не только грантооператорам, все могут контролировать". "Мне кажется, что это очень важно - (знать) на что потрачен грант: где помогли бездомным, где помогли больным детям, где помогли пенсионерам, людям с ограниченными возможностями", - сказала она.

"Такая открытость - совершенно новая форма. Это повышает доверие, это рождает инициативу, подталкивает ее", - убеждена Свиблова.

Понятная процедура

На то, что новая процедура выдачи грантов приобрела более открытый характер, обратил внимание и Дмитрий Ицкович, президент группы компаний "Оги", специализирующейся на книжном бизнесе.

По его словам, получив грант на издание детской литературы, заявители "до конца не понимали саму процедуру, кто был экспертом и кто принимал решение по поддержке". "Сейчас это процедура более открытая, более верифицированная, более понятная", - указал Ицкович.

"Мы получили один раз грант на издание антологии детской литературы народов России. У нас одна антология поэзии вышла, сейчас вторая антология готовится к выходу в этом году", - рассказал он ТАСС. В этом году, уточнил Ицкович, консорциум НКО, который занимается этой темой развития национальных литератур и перевода их на русский язык, также подала заявку на грант. "Грантовая поддержка - один из немногих механизмов, чтобы поддержать такие проекты", - уверен он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы были компетентные люди, которые могут оценить реалистичность проекта и его общественную пользу", - заключил собеседник.

О конкурсе

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов, генеральным директором которого был назначен Илья Чукалин, а главой координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов - первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

В 2017 году проводится два грантовых конкурса.

Прием заявок на участие в первом конкурсе осуществлялся с 17 апреля по 31 мая. Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.

В этом году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека, выделено 4,32 млрд рублей.