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Депутат: Госдума приняла законопроект о реновации во 2-м чтении с учетом замечаний граждан

Общество
9 июня, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков подчеркнул, что за документ нижняя палата проголосовала единогласно

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят в пятницу Госдумой во втором, основном, чтении с учетом мнения и замечаний, высказанных собственниками домов, попадающий в эту программу. Об этом сказал ТАСС член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков.

Парламентарий подчеркнул, что за документ нижняя палата проголосовала единогласно. "Были приняты важные поправки с учетом беспокойства граждан, дома которых попадают под снос", - отметил он. Среди них он назвал в том числе изменения к проекту, принятые в ходе самого заседания. "Коммунальные квартиры будут расселены и их жители получат отдельные квартиры - это очень важная поправка", - считает депутат.

"Я провел десятки встреч (с жителями хрущевок), на которых задавали вопрос о судьбе коммунальных квартир, теперь он решен", - сказал депутат.

"Учтены все просьбы, обсуждены все проблемы, законопроект сегодня максимально отражает всевозможные ситуации, которые могут возникнуть при реализации в будущем этого федерального закона", - заключил Жарков.

Контроль за программой

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев указал, в свою очередь, на "беспрецедентный подход в решении вопросов, которые волновали жителей хрущевок" в том числе путем проведения парламентских слушаний по реновации. "Такого до этого еще не было, когда в зале пленарных заседаний Госдумы присутствовали более 300 человек, с разными мнениями выступали как за, так и против программы. Жители были напрямую вовлечены в диалог, все их замечания были услышаны при подготовке поправок ко второму чтению", - подчеркнул он.

Шхагошев напомнил о создании в нижней палате рабочей группы, которая будет контролировать исполнение программы после принятия закона в целом. "Контроль за ней будет постоянный", - отметил он.

"Работа над законом о реновации, проделанная в Госдуме и в правительстве Москвы, это колоссальный шаг во взаимодействии власти и людей", - заявил , в свою очередь, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер.

Регионы ждут

"В целом, за москвичей можно только порадоваться, и выразить надежду, что московским властям удастся справиться со всеми обязательствами, которые они на себя взяли", - отметил также Веллер.

По его мнению, "нужно добиваться, чтобы после того, как механизм реновации заработает в Москве, эта практика была распространена и на другие регионы". "Ведь если в столице мы ставим вопрос о пятиэтажках 60-х, 70-х годов, то в регионах еще стоят деревянные дома, построенные в первой половине прошлого века, и люди там живут в ужасных условиях", - указал он.

"Так что на местах ждут, когда реновация дойдет и до них", - добавил Веллер.

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Снос хрущевок в Москве
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