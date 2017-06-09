Клименко надеется на большее участие медиков в развитии телемедицинских технологий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Советник президента РФ Герман Клименко провел совещание по вопросам применения интернета в медицине с участием 540 представителей медучреждений Москвы, на котором обсуждались тенденции и перспективы развития информационных технологий в российском здравоохранении. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Интернет-индустрия готова совместно с врачебным сообществом развивать телемедицинские технологии, - заявил советник президента. - Мы хотим сформировать в этом году программу стратегического развития интернета в здравоохранении, и для этого нужно, чтобы медицинское сообщество четко показывало нам, куда идти. Нам очень важна обратная связь со стороны медицинских специалистов". Он также напомнил, что Институт развития интернета (ИРИ) недавно подписал соглашение с правительством Москвы о совместном развитии цифровых медицинских технологий, в рамках которого создается научно-практическая лаборатория для разработки и тестирования решений в сфере телемедицины.

Также, по его словам, ИРИ совместно с Советом Федерации, Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и "Яндексом" разработал законопроект о телемедицине, который 30 мая внесен в Госдуму.

Телемедицина - это использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.

В настоящее время в России на законодательном уровне возможность оказания медицинских услуг с применением информационно-коммуникационных технологий не закреплена. В 2016 году в Госдуму были внесены два законопроекта о телемедицине: один был подготовлен Минздравом, другой - при участии Института развития интернета, компании "Яндекс" и Фонда развития интернет-инициатив. Законопроект интернет- сообщества, в отличие от документа Минздрава, допускает дистанционное медицинское вмешательство.