Похороны экс-гендиректора Центра Хруничева пройдут 13 июня на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прощание с экс-гендиректором Центра им. Хруничева Анатолием Киселевым, скончавшимся в пятницу на 80-м году жизни, и его похороны пройдут 13 июня, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Прощание с Анатолием Ивановичем Киселевым состоится во вторник, 13 июня, в 11:00 мск в траурном зале Центральной клинической больницы имени Тимошенко. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в этот же день в 12:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Анатолий Киселев руководил предприятием с 1975 по 2001 годы. Под его непосредственным руководством спроектированы и изготовлены первые элементы МКС - модули "Заря" и "Звезда", проходили испытания ракет тяжелого ("Протон-М") и легкого ("Рокот") классов, начата разработка и испытания разгонных блоков "Бриз-М" и "Бриз-КМ", универсальной космической платформы "Яхта", начато создание ракетного комплекса "Ангара". Он принимал непосредственное участие в первом запуске в 1965 году ракеты "Протон", создании и запуске первой космической орбитальной станции "Салют", постановке на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет.

Анатолий Киселев родился в Москве в 1938 году, окончил техническое училище, затем Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ). Работал на машиностроительном заводе имени Хруничева инженером, начальником лаборатории, заместителем начальника цеха, заместителем директора завода (с 1968 года).

В феврале 1975 года в возрасте 37 лет он был назначен директором машиностроительного завода имени Хруничева. В 1993 году по его инициативе произошло объединение завода имени Хруничева и ОКБ "Салют" в единый Государственный космический научно-производственный центр, с 1993 года по 2001 год Киселев был генеральным директором Центра имени Хруничева.

Киселев - Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Доктор технических наук, академик Российской инженерной академии и Академии космонавтики имени Циолковского, почетный доктор инженерных наук Кингстонского университета (Великобритания).