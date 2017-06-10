В Москве исторические реконструкторы сразятся на рыцарском турнире за титул чемпиона мира

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лучшие спортсмены, занимающиеся исторической реконструкцией, сразятся за титул чемпиона мира в турнире WMFC (World Medieval Fighting Championship) 10-12 июня в Москве на Новом Арбате. Об этом говорится в сообщении ГБУ "Московские ярмарки", которое находится в ведомственном подчинении Департамента торговли и услуг города Москвы.

Мероприятия этих дней - часть фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание", стартовавшего в столице России 1 июня.

Финальный этап фестивальных турниров

"С 10 июня начинается финальный этап фестивальных турниров. И в эти же дни организаторы представят эпоху Средневековья с максимальной полнотой - посредством анимации. Посетители выберут себе активности в зависимости о того, что их интересует - ремесла, культура, военное дело", - приводятся в сообщении слова куратора площадки Анны Усманской.

Во время зрелищной "битвы на мосту" две команды по пять человек сойдутся на узком помосте - имитации моста, откуда попытаются скинуть соперников.

В предыдущие дни в рыцарских турнирах приняли участие 200 спортсменов - звезд мирового исторического фехтования. Они знакомят посетителей с военным делом всех эпох, представленных на фестивале. Среди них - Древний Рим, Русь и Скандинавия времен Раннего Средневековья, Европа XIII-XVI веков.

Для участия приехали реконструкторы со всех уголков России, из Франции, Казахстана, Белоруссии, Мексики, Италии, Испании, Израиля, Кипра. На улице Новый Арбат они показывали мастерство владения двуручным мечом, алебардой, пикой и щитом в одиночных и командных боях, включая такие редкие дисциплины, как "битва на мосту". Зрелищные показательные бои, увлекательные мастер-классы, выставка продолжат работать на этом месте и в праздничные выходные.

Как пояснили в "Московских ярмарках", в историческом фехтовании приемы обращения с оружием были восстановлены на основании старинных манускриптов, учебников, гравюр и картин.

Атмосферу средневекового города на Новом Арбате в дни фестиваля создает большая шумная ярмарка, обустроенная неподалеку от боевых рингов, пояснили в ГБУ. Публику развлекают ярмарочные шуты под песни бродячих музыкантов. Все желающие могут примерить доспехи и поупражняться с моделями оружия, посетить дефиле исторического костюма, где о каждом предмете одежды будет прочитана мини-лекция, а еще - поучаствовать в многочисленных мастер-классах: например, детей обучают технике витражной росписи. Здесь же проходит и историческая выставка, где представлены копии предметов быта, оружия, одежды Древнего Рима, Древней Скандинавии, Древней Руси, Золотой Орды, средневековой Европы.

Посетители площадки "Историческое фехтование" на Новом Арбате могут увидеть в действии боевые техники "щит-меч", "полуторный меч", "одноручный меч", "на двух мечах"; воины- реконструкторы демонстрируют искусство ножевого боя, мастерство владения шпагой, рапирой, алебардой, полутораметровым двуручным мечом, пикой.

Историческое фехтование

Историческое фехтование - спортивная дисциплина, так как владение доспехами и оружием, аналогичным средневековым по весу и размеру, требует серьезной физической подготовки. Несмотря на сложность, историческое фехтование стремительно набирает популярность по всему миру. Москва с каждым годом становится все более масштабной площадкой для такого вида спорта.

По словам Уманской, особняком в этом списке стоит популярное среди реконструкторов артистическое фехтование конца XVII - начала XVIII века. Оно предполагает, скорее, показательные выступления, чем настоящие поединки, по причине отсутствия в таких "боях" доспехов. Ближе к концу XVII века "доспех начинает отмирать, это связано в том числе с появлением огнестрельного оружия", пояснила Уманская.

В турнирах участвуют и юные любители исторической реконструкции, начиная с четырехлетнего возраста. Конечно же, они используют в боях мягкие мечи и щиты, однако сражаются в полную силу.

Фестиваль эпох

Фестиваль "Времена и эпохи. Собрание" проходит в столице с 1 по 12 июня в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На него съехались тысячи реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизводятся 12 эпох. Среди них - Железный век, Античность, Петровское время, 1812-й год, Крымская война.