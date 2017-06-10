День России в Канаде отметят фестивалями русской культуры и пикниками

ОТТАВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские соотечественники отметят День России фестивалями русской культуры и массовыми пикниками.

Старт в посольстве

Празднования начались за несколько дней до официальной даты (в РФ отмечается 12 июня - прим. ТАСС) с традиционного приема, который прошел в пятницу в российском посольстве в Оттаве. "Отмечаемый нами День России символизирует единство нашей страны в ее уникальном многообразии, которое соединило Европу и Азию, русский и сотни других народов в большой и дружной семье", - сказал собравшимся здесь соотечественникам и представителям дипломатических миссий разных стран посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. По его словам, в этом году также отмечается важная для России и Канады дата. "75 лет назад - 12 июня 1942 года, когда нацистский вермахт рвался к Сталинграду, наши страны установили дипломатические отношения", - напомнил посол.

По поручению президента РФ Дарчиев вручил соотечественнице Светлане Руфановой медаль Пушкина, которой награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и просвещения. "15 лет назад она основала уникальную русскую библиотеку в Торонто (провинция Онтарио), которая помогает соотечественникам сохранять связь с родиной и приобщать своих детей к богатствам родной культуры", - сказал посол.

Гостей праздника угощали традиционными блюдами русской кухни - холодными и горячими закусками с русской водкой. Также на сцене посольства состоялся большой праздничный концерт под названием "Загадочная русская душа", во время которого были исполнены старинные русские песни и романсы.

На свежем воздухе

Российские соотечественники стали массово отмечать День России два года назад в Торонто и Монреале (провинция Квебек), где проживает больше всего выходцев из РФ и стран бывшего Советского Союза. Сначала праздник проходил в формате пикников с небольшой концертной программой в популярных городских парках, а с прошлого года к этой дате они начали организовывать различные фестивали, которые, как правило, также проходят под открытым небом. В прошлом году в них приняли участие несколько тысяч человек.

Как сообщила корреспонденту ТАСС член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады Наталья Тарышкина, празднование Дня России в Канаде продолжится в выходные дни - 10 и 11 июня. "В Торонто и Монреале состоятся фестивали русской и славянской культуры, а также праздничные пикники. В этом году к празднованию подключается и община Ванкувера (провинция Британская Колумбия), где запланирован большой культурный фестиваль", - сказала она.