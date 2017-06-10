МЧС направит рекордную сумму на обеспечение жильем сотрудников

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей будет выделено в этом году на обеспечение жильем сотрудников МЧС России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Пучков.

"В соответствии с приказом "О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава МЧС России" в 2017 году на финансирование жилищного обеспечения МЧС России будут направлены дополнительные лимиты бюджетных обязательств в объеме 1 млрд 70 млн рублей. Это беспрецедентная сумма за последние годы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что улучшение жилищных условий осуществляется несколькими способами, в том числе путем выдачи субсидий и единовременных социальных выплат. "Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России в виде субсидии для приобретения или строительства жилого помещения будет выделено 290 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2016 году. Сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на предоставление единовременных социальных выплат для приобретения жилья планируется выделить в общей сложности 717,5 млн рублей. Это почти в пять раз больше, чем в 2016 году", - уточнили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что глава ведомства Владимир Пучков потребовал от начальников Главных управлений МЧС по субъектам РФ все решения по улучшению жилищных условий доводить до личного состава, сделать эту работу открытой, прозрачной и понятной. "Согласно приказу главы МЧС, на сайтах региональных главков МЧС будет размещаться вся информация о работе территориальных жилищных подкомиссий, а также списки личного состава, нуждающегося в улучшении жилищных условий", - отметил представитель МЧС.

Кроме того, Пучков ввел полный запрет на сокращение численности боевых подразделений, реагирующих на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия.

"Своим приказом "О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава МЧС России" министр запретил начальникам Главных управлений МЧС России по субъектам РФ сокращение личного состава реагирующих подразделений федеральной противопожарной службы, региональных поисково-спасательных отрядов, спасательных воинских формирований МЧС России, военизированных горноспасательных частей, Государственной инспекции по маломерным судам", - подчеркнул представитель ведомства.

Более того, добавил он, глава МЧС потребовал доукомплектовать эти подразделения личным составом и уделить особое внимание социальной защищенности сотрудников подразделений МЧС, в первую очередь тех, кто, рискуя жизнью, выполняет свой долг по защите населения от опасностей и угроз и оказанию помощи пострадавшим. "Начальникам региональных главков МЧС поставлена задача принять меры по усилению социальной защиты сотрудников и работников федеральной противопожарной службы, продолжить работу по содействию в приеме детей сотрудников МЧС в дошкольные и общеобразовательные учреждения", - сказал собеседник агентства.

Приказом министра, сотрудники МЧС, принимавшие участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в этом году, будут обеспечены санаторно-курортным лечением, как и ветераны МЧС, а также родственники и дети погибших спасателей и пожарных. "Руководство министерства продолжит оказывать материальную помощь многодетным семьям. Сотрудники МЧС, имеющие четверых и более детей получат 100 тыс. рублей", - заключили в министерстве.