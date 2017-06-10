Вузы МЧС РФ с 1 сентября перейдут на европейскую систему обучения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Все высшие учебные заведения МЧС России с 1 сентября будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Глава МЧС России Владимир Пучков подписал приказ "О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава МЧС России", в соответствии с которым с 1 сентября 2017 года должен быть завершен переход образовательных организаций на двухуровневую систему высшего образования", - сказал собеседник агентства.

В МЧС пояснили, что переход на европейскую систему образования поднимет на новый уровень профессиональную подготовку будущих специалистов МЧС по разным профилям.

В настоящее время в системе МЧС работают семь вузов и 20 учебных центров федеральной противопожарной службы. Ежегодно в стенах образовательных организаций проходят обучение около 50 тысяч человек, из них по программам высшего образования учатся более 13 тысяч человек, дополнительного профессионального образования - 37 тысяч.

"Глава МЧС поручил Департаменту готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС организовать работу по обучению личного состава МЧС России узкопрофильным и смежным специальностям", - добавили в министерстве. Кроме того, при приеме на работу преимущества будут иметь кандидаты с несколькими или узкропрофильными специальностями, например, кинологи, водолазы, операторы робототехнических комплексов, беспилотников и др.