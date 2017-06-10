В Аргентине из-за поющего пилота была нарушена связь с авиадиспетчерами

Сборные Канады и Швейцарии по хоккею примут участие в Кубке Карьяла в следующем сезонеСпорт 10 июня, 12:02
Баскетбольная академия в Краснодаре может стать базой подготовки сборных РФ 3х3Спорт 10 июня, 11:56
СМИ: бывший тренер сборной России Фабио Капелло возглавит китайский "Цзянсу Сунин"Спорт 10 июня, 11:43
Сбербанк проводит видеофлешмоб в соцсетях в честь Дня РоссииОбщество 10 июня, 11:34
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилейСпорт 10 июня, 11:16
Чемпион мира ходок Иванов из-за проблем со здоровьем не выступит на чемпионате РоссииСпорт 10 июня, 10:54
РФ зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в САР за суткиПолитика 10 июня, 10:26
В Архангельской области открыт парк со скульптурами звероящеров в натуральную величинуОбщество 10 июня, 10:17
Ходок Смердова, имеющая разрешение от IAAF, не выступит на чемпионате России в ЧебоксарахСпорт 10 июня, 10:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Работа командно-диспетчерского пункта международного аэропорта Эсейса в аргентинской столице была нарушена из-за пилота, случайно занявшего частоту разговорами и пением. Об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.
По его данным, пилот небольшого самолета Cessna не заметил, как включил микрофон. Из-за этого в течение 10-15 минут диспетчеры и пытавшиеся с ними связаться рейсы слышали, как летчик поет популярную в Аргентине песню и шутит. В результате пилотам приходилось искать другую частоту, чтобы получить указания о взлете и посадке.
Когда диспетчеры смогли обратить внимание пилота на включенный микрофон, он извинился и отключил его. По данным администрации аэропорта, инцидент не повлиял на безопасность полетов.