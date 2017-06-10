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В Аргентине из-за поющего пилота была нарушена связь с авиадиспетчерами

Общество
10 июня, 11:16 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Пилот Cessna не заметил, как включил микрофон, из-за чего 15 минут диспетчеры и пытавшиеся с ними связаться рейсы слышали, как он поет популярную в Аргентине песню и шутит

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Работа командно-диспетчерского пункта международного аэропорта Эсейса в аргентинской столице была нарушена из-за пилота, случайно занявшего частоту разговорами и пением. Об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.

По его данным, пилот небольшого самолета Cessna не заметил, как включил микрофон. Из-за этого в течение 10-15 минут диспетчеры и пытавшиеся с ними связаться рейсы слышали, как летчик поет популярную в Аргентине песню и шутит. В результате пилотам приходилось искать другую частоту, чтобы получить указания о взлете и посадке.

Когда диспетчеры смогли обратить внимание пилота на включенный микрофон, он извинился и отключил его. По данным администрации аэропорта, инцидент не повлиял на безопасность полетов.

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