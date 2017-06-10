Донской: строительство мусоросжигательного завода начнут в Татарстане в 2017 году

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Строительство мусоросжигательного завода в Казани (Татарстан) планируется начать в конце 2017 года, сообщил журналистам в субботу в Казани министр природы и экологии РФ Сергей Донской.

"Проводится конкурс, подают различные компании, в том числе всем известная "РТ-инвест"… Пока окончательных цифр и данных приводить не будем… Уже в этом году после предварительных мероприятий в конце года будет начато строительство объекта", - сказал он.

По словам Донского, на заводе будут использоваться современные технологии переработки отходов. "Речь идет о новых технологиях, мусоросжигание было 10-15 лет назад. На сегодняшний день в терминологии применяется "термическая обработка" - это фактически не сжигание, а разделение на элементы через высокую температурную плазму поступающих на завод отходов", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость строительства завода - порядка 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%. Это улучшит экологическую ситуацию в регионе и даст дополнительные рабочие места. Ранее общественники и активисты выходили в Казани на митинги и выступали против планируемого строительства мусоросжигательного завода в Казани.