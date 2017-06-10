Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донской: строительство мусоросжигательного завода начнут в Татарстане в 2017 году

Общество
10 июня, 11:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, июня. /ТАСС

Глава Минприроды сообщил, что "проводится конкурс, подают различные компании, в том числе всем известная "РТ-инвест"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Строительство мусоросжигательного завода в Казани (Татарстан) планируется начать в конце 2017 года, сообщил журналистам в субботу в Казани министр природы и экологии РФ Сергей Донской.

"Проводится конкурс, подают различные компании, в том числе всем известная "РТ-инвест"… Пока окончательных цифр и данных приводить не будем… Уже в этом году после предварительных мероприятий в конце года будет начато строительство объекта", - сказал он.

По словам Донского, на заводе будут использоваться современные технологии переработки отходов. "Речь идет о новых технологиях, мусоросжигание было 10-15 лет назад. На сегодняшний день в терминологии применяется "термическая обработка" - это фактически не сжигание, а разделение на элементы через высокую температурную плазму поступающих на завод отходов", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость строительства завода - порядка 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%. Это улучшит экологическую ситуацию в регионе и даст дополнительные рабочие места. Ранее общественники и активисты выходили в Казани на митинги и выступали против планируемого строительства мусоросжигательного завода в Казани.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет
3
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
6
На базе ВВС США в Аризоне приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов в воздухе
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама