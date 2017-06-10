Проект #ЖИТЬ выпустил ролик "Великие Русские" ко Дню России

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Ролик рассказывает о соотечественниках, которые повлияли на ход мировой истории, изменили мировую культуру, искусство, науку.
Социальный проект Игоря Матвиенко #ЖИТЬ представил в социальных сетях ролик "Великие Русские". Его появление приурочено ко Дню России, который Россия и мир отпразднуют 12 июня. Ролик рассказывают о соотечественниках, которых знают во всем мире. Специально для ролика также написано стихотворение.
Создатели проекта #ЖИТЬ отмечают, что День России - это сравнительно молодой праздник, важность и значение которого многие не осознают, поэтому обратить внимание на него особенно важно. Идея ролика родилась из размышлений о том, что замещение российского вклада в мировую историю и мировой прогресс невозможно, без "великих русских" не обошлось ни в одной области.
"Для проекта #ЖИТЬ, который призван помочь всем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни, уже стало традицией выпускать социальные ролики в дни главных российских праздников – День Народного Единства, Новый год, 8 марта, День Победы. Праздник - это день единения людей, во время праздника особенно остро чувствуешь свою неразрывную связь со страной, друзьями, коллективами", -- говорит автор проекта, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
Ролик опубликован в аккаунтах проекта #ЖИТЬ в социальных сетях, а премьера ролика на федеральном телевидении состоится 12 июня на Первом канале.
Проект ЖИТЬ стартовал 28 октября 2016 года. В рамках акции предполагается проведение интернет-флешмоба, участники которого смогут рассказать о своем опыте преодоления трудностей, поделиться фотографиями и видеороликами на сайте ЖИТЬ.рф и в группах проекта в социальных сетях.