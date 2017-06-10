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Участники экологического автопробега заложили аллею кипарисов в Севастополе

Общество
10 июня, 12:39 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Основная цель проекта направлена на формирование экологического мировоззрения и привлечение внимания населения к активно развивающейся отрасли эко-транспорта

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© Андрей Мединский/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Участники автопробега на электромобилях "ЭКОЛОГиЯ", который 6 июня стартовал из Москвы, накануне прибыли в конечную точку своего маршрута - город Севастополь, и в субботу заложили кипарисную аллею в одном из районов города, передает корр. ТАСС.

"Вчера мы заложили камень в Новороссийске в месте, где будет разбит сквер, а сегодня мы участвуем в высадке аллеи кипарисов в Севастополе", - сказал Сергей Мельников, заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, выступившего организатором автопробега.

Организатором высадки кипарисной аллеи выступили власти Севастополя, а участники автопробега присоединились к ней, и утром 10 июня на Столетовском проспекте города была заложена аллея из двадцати саженцев кипарисов.

О пробеге

Автопробег "ЭКОЛОГиЯ" стартовал в Москве 6 июня и прошел по маршруту Воронеж - Ростов-на-Дону - Новороссийск - Севастополь. С экологической миссией 150 участников акции проехали через более чем 50 крупных и малых городов России. В пробеге участвовали 40 экипажей экологичных автомобилей Toyota Prius, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Mitsubishi i MiEV в сопровождении лаборатории экологического мониторинга.

Основная цель проекта направлена на формирование экологического мировоззрения и привлечение внимания населения к активно развивающейся отрасли эко-транспорта и экологическим проблемам в целом.

По словам организаторов акции, сейчас основным источником загрязнения окружающей среды в крупных городах являются автомобили, поэтому участники автопробега хотят привлечь внимание к этой проблеме.

"У людей есть выбор - ездить на электромобилях, пользоваться машинами с гибридным приводом, использовать качественное топливо. Мы приехали как раз на экологичных машинах - электромобилях, авто с гибридными двигателями", - пояснил Мельников.

Ранее сообщалось, что часть пути, от Москвы до Воронежа, электромобили проехали на эвакуаторах - аккумуляторы разрядились после 200 километров после старта. По словам участников пробега, отсутствие станций для подзарядки электромобилей стало главной проблемой на их пути.

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