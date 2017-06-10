Сбербанк проводит видеофлешмоб в соцсетях в честь Дня России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сбербанк запустил в социальных сетях флешмоб "Нас объединяет", по итогам которого будет создана самая большая в мире видеоистория о жизни людей. Акция посвящена празднованию Дня России и продлится до 13 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

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Стать участником всероссийского флешмоба просто. Для этого достаточно записать 15-секундную видеоисторию о своей повседневной жизни и опубликовать ее на своей страничке в соцсети с хештэгом #насобъединяет.

"Это первый массовый видеофлешмоб ко Дню России. Представители самых разных профессий - строители, врачи, учителя, рабочие, дизайнеры, пенсионеры, водители, художники, консультанты, продавцы, архитекторы, спортсмены, повара, менеджеры - просто делают свою работу и делятся тем, что объединяет всех граждан России. Это любовь, красота, свобода, счастье - что еще? Нам важно услышать мнение каждого", - сказали в пресс-службе.

Во флешмобе уже приняли участие десятки тысяч человек. Самыми активными пока являются жители Челябинска и Краснодара. К акции присоединились пианист Денис Мацуев, актеры Театра наций Александр Феклистов, Дарья Урсуляк и другие.