Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США директор школы будет платить ученикам по $100 за отказ от гаджетов на время каникул

Общество
10 июня, 12:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Диана Смит опасается, что ученики ее школы будут целыми днями проводить время у телевизора, глядя на экраны смартфонов или же за компьютерными играми

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Директор частной школы в Вашингтоне Диана Смит пообещала платить по $100 из своего кармана учащимся 7-го и 8-го классов, которые хотя бы каждый вторник будут отказываться от использования разного рода электроники - смартфонов, планшетов, телевизоров, компьютеров и т.д. О своеобразной акции, которая продлится до начала следующего учебного года в конце августа, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

"Мне не нравится, когда учителя подкупают своих учеников лакомствами, поэтому я нарушаю свои правила, - отметила она. - Но я думаю, что им необходимо оказать помощь". Смит опасается, что учащиеся ее школы будут целыми днями проводить время у телевизора, глядя на экраны смартфонов или же за компьютерными играми. По ее словам, учащиеся из-за этого рискуют получить проблемы со здоровьем.

"Я очень беспокоюсь из-за того, что вездесущие телефоны ворвались в их жизнь", - поясняет директор учебного заведения, в котором запрещено использовать смартфоны во время уроков.

В конце мая перед началом каникул Смит о своем предложении рассказала родителям учеников, которые в большинстве одобрили ее инициативу. Школьники тоже были не против получить лишние "карманные деньги". Для этого им необходимо провести 11 вторников без телефонов, компьютеров, планшетов, видеоигр и ТВ. В случае, если подросток покидает дом, ему нужно будет заранее обеспокоиться вопросом связи с родителями, так как сделка не подразумевает исключений. В конце лета родители должны направить Смит письмо, в котором подтверждают, что их отпрыски не использовали гаджеты.

Директор школы беспокоится о том, что ее ученики будут слишком много времени проводить с электронными устройствами в ущерб активному отдыху. Собирать деньги она начала еще в феврале, и ей удалось скопить $600. Однако не исключено, что Смит понадобится гораздо больше. В школе обучаются 160 семи- и восьмиклассников, и, теоретически, ей придется расстаться с $16 тыс.

"Я думаю, что только 50 из них могут это сделать, - оценивает возможности своих подопечных директор. - Я знаю ребят, которые и часа не могут прожить без телефона".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет
3
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
6
На базе ВВС США в Аризоне приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов в воздухе
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама