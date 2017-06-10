В США директор школы будет платить ученикам по $100 за отказ от гаджетов на время каникул

ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Директор частной школы в Вашингтоне Диана Смит пообещала платить по $100 из своего кармана учащимся 7-го и 8-го классов, которые хотя бы каждый вторник будут отказываться от использования разного рода электроники - смартфонов, планшетов, телевизоров, компьютеров и т.д. О своеобразной акции, которая продлится до начала следующего учебного года в конце августа, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

"Мне не нравится, когда учителя подкупают своих учеников лакомствами, поэтому я нарушаю свои правила, - отметила она. - Но я думаю, что им необходимо оказать помощь". Смит опасается, что учащиеся ее школы будут целыми днями проводить время у телевизора, глядя на экраны смартфонов или же за компьютерными играми. По ее словам, учащиеся из-за этого рискуют получить проблемы со здоровьем.

"Я очень беспокоюсь из-за того, что вездесущие телефоны ворвались в их жизнь", - поясняет директор учебного заведения, в котором запрещено использовать смартфоны во время уроков.

В конце мая перед началом каникул Смит о своем предложении рассказала родителям учеников, которые в большинстве одобрили ее инициативу. Школьники тоже были не против получить лишние "карманные деньги". Для этого им необходимо провести 11 вторников без телефонов, компьютеров, планшетов, видеоигр и ТВ. В случае, если подросток покидает дом, ему нужно будет заранее обеспокоиться вопросом связи с родителями, так как сделка не подразумевает исключений. В конце лета родители должны направить Смит письмо, в котором подтверждают, что их отпрыски не использовали гаджеты.

Директор школы беспокоится о том, что ее ученики будут слишком много времени проводить с электронными устройствами в ущерб активному отдыху. Собирать деньги она начала еще в феврале, и ей удалось скопить $600. Однако не исключено, что Смит понадобится гораздо больше. В школе обучаются 160 семи- и восьмиклассников, и, теоретически, ей придется расстаться с $16 тыс.

"Я думаю, что только 50 из них могут это сделать, - оценивает возможности своих подопечных директор. - Я знаю ребят, которые и часа не могут прожить без телефона".