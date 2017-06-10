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В Вашингтоне из-за паразитов спустят пруд у Мемориала Линкольна

Общество
10 июня, 12:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

С конца мая из-за паразитов, промежуточными носителями которых являются улитки, погибли порядка 80 уток. Работы по дезинфекции планируется завершить 19 июня

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Пруд около Мемориала Линкольна, считающегося одной из визитных карточек Вашингтона, закроют на неделю в связи с обнаружением в нем паразитов, погубивших с 20 мая порядка 80 уток. Об этом сообщила в пятницу Национальная парковая служба США.

Согласно результатам экспертизы, проведенной Национальным центром дикой природы Геологической службы США, причиной гибели птиц стало большое количество паразитов в пруду, промежуточными носителями которых являются улитки.

"Одной лишь химической очисткой невозможно полностью пресечь распространение паразитов и избавиться от популяции улиток, поэтому придется полностью спустить и вычистить пруд", - отмечается в заявлении Национальной парковой службы. По ее данным, водоем, который здесь называют Reflecting pool ("отражающий бассейн"), будет спущен 11 июня и к 16 числу специалисты рассчитывают закончить работы по очистке и дезинфекции, 19 июня он снова будет наполнен.

Обнаруженные паразиты практически безвредны для человека, однако у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию. Впрочем, это может произойти только в том случае, если человек плавает в водоеме, в котором находятся эти вредители.

Искусственный пруд был открыт после масштабной реконструкции в сентябре 2012 года. Стоимость работ тогда составила $34 млн. Ранее пруд был водоемом со стоячей водой, и в последние до обновления годы она стала просачиваться в реку Потомак. В настоящее время Reflecting pool оснащен системой фильтрации и циркуляции воды, которая забирается не из городского водопровода, а из водоема неподалеку. Это позволило городу экономить почти 91 млн литров питьевой воды в год.

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