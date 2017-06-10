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Глава РКЦ в Белоруссии обратился с открытым письмом к Светлане Алексиевич

Общество
10 июня, 13:57 UTC+3 МИНСК МИНСК 10, июня. /ТАСС

Нобелевский лауреат в эфире телеканала "Дождь", говоря о ситуации на Украине, высказала предположение о том, что теоретически, подобный конфликт мог бы быть спровоцирован и на белорусской территории

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Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич

Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич с тревогой воспринял слова лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич о возможности межконфессионального конфликта в республике при определенных условиях. Об этом сказано в открытом письме к Алексиевич, которое опубликовано на официальном сайте РКЦ в Белоруссии.

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"Я с большой печалью и тревогой воспринял ваши слова, - отметил глава РКЦ в РБ, - Надеюсь, что в ваших словах не было плохого намерения в адрес католиков нашей родины, однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова".

Архиепископ выразил уверенность, что в Белоруссии межнациональный конфликт невозможен. "Со всей уверенностью хочу подчеркнуть, что это даже невозможно себе представить в Белоруссии, где исторически сложились хорошие как межконфессиональные, так и межрелигиозные отношения, которые являются нашим национальным сокровищем и хорошим примером для всего мира", - подчеркнул он.

Кандрусевич отметил, что "невооруженным глазом видно, что католическая церковь, как и православная церковь и другие вероисповедания в Белоруссии делают все возможное, чтобы развивать отношения между собой и обществом".

Светлана Алексиевич во время прямой линии в эфире российского телеканала "Дождь" 9 июня говоря о конфликте на Украине, высказала предположение о том, что под определенным влиянием подобный конфликт, теоретически, мог бы быть спровоцирован и в Белоруссии.

"Такую войну можно начать и в Белоруссии: дайте туда танки, оружие - и там католики начнут убивать православных или кого угодно, отметила Алексиевич. - Человек - достаточно несовершенное существо, ему в голову можно вложить все, что угодно".

Алексиевич получила Нобелевская премия по литературе в 2015 году "за ее полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

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