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В День города в Великом Новгороде открыли бюст автору "Марфы-посадницы" и заложили сад

Общество
10 июня, 14:12 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

В субботу прошли праздничные мероприятия, посвященные 1158-й годовщине со дня основания города

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Праздничные мероприятия, посвященные 1158-му Дню рождения Великого Новгорода, открылись в субботу новой традицией - будущие ученики новой школы и их родители заложили яблоневый сад. Это первое учебное заведение в городе, построенное за последние 19 лет, сообщил на торжественном открытии мэр города Юрий Бобрышев.

"Уже набрали 1300 учеников, для которых здесь будут созданы самые современные условия обучения", - сказал он.

Трехэтажную школу из шести корпусов построили в рамках государственной программы, всего же за последние пять лет в регионе возвели 20 крупных социальных объектов, пояснила ТАСС вице-губернатор Новгородской области Вероника Минина.

Памятник автору "Марфы-Посадницы"

Почти семь лет новгородские жители ждали момента увековечения памяти русского писателя, почетного гражданина города Дмитрия Балашова, который написал такие книги, как "Господин Великий Новгород", цикл романов "Государи московские", "Святая Русь". В субботу в центре старого Новгорода, в сквере у храма Федора Стратилата был открыт бронзовый бюст писателя. "Балашов писал свои произведения не только для новгородцев, но и для всей России, его фигура знаковая для всей страны", - сказал на церемонии врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин

Как отметил Никитин ТАСС, "Марфа-Посадница" Балашова, прочитанная им несколько лет назад, произвела на него серьезное впечатление. "С одной стороны, это трагедия города, большой социально-экономический перелом, с другой стороны - это движение, которое вело к объединению Руси. Впечатлило описание, как это происходило, как это прошло по судьбам, по людям", - отметил он.

По словам вдовы писателя Ольги Балашовой, "возвращение к литературе, к слову, языку через этот памятник - это очень важно, пока жив язык, жива нация". С 2001 года в Великом Новгороде проходят Всероссийские Балашовские чтения. Среди участников немало известных писателей, критиков, литературоведов, историков, педагогов, журналистов.

Сделано в Великом Новгороде

К полудню торжества переместились к стенам Новгородского кремля. "Приятно посмотреть и послушать - вокруг флаги, музыка, песни. Новгород - родина России, это замечательно, что у нас есть возможность отметить в эти выходные еще и День России", - сказала жительница города Наталья.

Вместе с коллегами по заводу женщина прошла в колонне предприятий города. В этом году впервые после долгого перерыва городские власти решили возобновить праздничные шествия, выбрав слоганом Дня города "Сделано в Великом Новгороде". В колонне - студенты, строители, энергетики, педагоги, многодетные новгородские семьи, лучшие школьники и автотехника.

На набережной реки Волхов развернуты шатры и лавки кулинарного фестиваля "О, да! Еда" - с исконными новгородскими блюдами из рыбы и кабанятины. На Ярославовом дворище установили сцену, где будут выступать участники открывшегося накануне международного фестиваля фольклора и ремесел "Садко". В течение трех дней, до 12 июня, гостей города ждут джазовый и рок-фестивали, ремесленные мастер-классы, соревнования и фейерверк.

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