В День города в Великом Новгороде открыли бюст автору "Марфы-посадницы" и заложили сад

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Праздничные мероприятия, посвященные 1158-му Дню рождения Великого Новгорода, открылись в субботу новой традицией - будущие ученики новой школы и их родители заложили яблоневый сад. Это первое учебное заведение в городе, построенное за последние 19 лет, сообщил на торжественном открытии мэр города Юрий Бобрышев.
"Уже набрали 1300 учеников, для которых здесь будут созданы самые современные условия обучения", - сказал он.
Трехэтажную школу из шести корпусов построили в рамках государственной программы, всего же за последние пять лет в регионе возвели 20 крупных социальных объектов, пояснила ТАСС вице-губернатор Новгородской области Вероника Минина.
Почти семь лет новгородские жители ждали момента увековечения памяти русского писателя, почетного гражданина города Дмитрия Балашова, который написал такие книги, как "Господин Великий Новгород", цикл романов "Государи московские", "Святая Русь". В субботу в центре старого Новгорода, в сквере у храма Федора Стратилата был открыт бронзовый бюст писателя. "Балашов писал свои произведения не только для новгородцев, но и для всей России, его фигура знаковая для всей страны", - сказал на церемонии врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин
Как отметил Никитин ТАСС, "Марфа-Посадница" Балашова, прочитанная им несколько лет назад, произвела на него серьезное впечатление. "С одной стороны, это трагедия города, большой социально-экономический перелом, с другой стороны - это движение, которое вело к объединению Руси. Впечатлило описание, как это происходило, как это прошло по судьбам, по людям", - отметил он.
По словам вдовы писателя Ольги Балашовой, "возвращение к литературе, к слову, языку через этот памятник - это очень важно, пока жив язык, жива нация". С 2001 года в Великом Новгороде проходят Всероссийские Балашовские чтения. Среди участников немало известных писателей, критиков, литературоведов, историков, педагогов, журналистов.
К полудню торжества переместились к стенам Новгородского кремля. "Приятно посмотреть и послушать - вокруг флаги, музыка, песни. Новгород - родина России, это замечательно, что у нас есть возможность отметить в эти выходные еще и День России", - сказала жительница города Наталья.
Вместе с коллегами по заводу женщина прошла в колонне предприятий города. В этом году впервые после долгого перерыва городские власти решили возобновить праздничные шествия, выбрав слоганом Дня города "Сделано в Великом Новгороде". В колонне - студенты, строители, энергетики, педагоги, многодетные новгородские семьи, лучшие школьники и автотехника.
На набережной реки Волхов развернуты шатры и лавки кулинарного фестиваля "О, да! Еда" - с исконными новгородскими блюдами из рыбы и кабанятины. На Ярославовом дворище установили сцену, где будут выступать участники открывшегося накануне международного фестиваля фольклора и ремесел "Садко". В течение трех дней, до 12 июня, гостей города ждут джазовый и рок-фестивали, ремесленные мастер-классы, соревнования и фейерверк.