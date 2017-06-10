Эксперт: создание волонтерских центров в вузах России идет с опережением

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Пункт госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан РФ" о создании волонтерских центров на базе вузов удастся выполнить раньше срока. Об этом во время форума активных граждан "Сообщество" сообщила секретарь Федерального экспертного совета по развитию добровольчества Елена Козак.
"Созданию волонтерских центров на базе вузов уделено большое внимание в программе "О патриотическом воспитании граждан РФ". Согласно программе, к 2020 году в 70% образовательных учреждениях России должны действовать эти центры. Сейчас этот показатель составляет 68%, гарантировано мы выполним этот пункт намного раньше", - сказала она.
Козак отметила, что, по последним данным, 7% россиян задействованы в волонтерских организациях. При этом в Росмолодежи приводят данные, что около 5,2 млн волонтеров - представители молодежи, всего же в РФ действует 21,1 тыс. общественных организаций, которые участвуют в добровольческих проектах.
Форум активных граждан "Сообщество" в Ростове-на-Дону проходит впервые. Он продлится два дня - 9 и 10 июня. В нем принимают участие эксперты, представители некоммерческих организаций (НКО) и гражданские активисты Южного федерального округа, а также представители бизнеса и СМИ. Темой обсуждения является реализация социально ориентированных проектов НКО.
Цель форумов "Сообщество" - выявление состояния развития некоммерческого сектора в регионах России, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержка наиболее эффективных практик гражданских инициатив.