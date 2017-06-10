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Семь НКО получили статус исполнителей общественно полезных услуг

Общество
10 июня, 15:27 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня./ТАСС

Как сообщили в ОП, пока это только большие федеральные организации, среди них нет региональных

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня./ТАСС/. Семь социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) зарегистрированы Минюстом РФ в качестве исполнителей общественно полезных услуг. Об этом рассказала ТАСС член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова на полях форума "Сообщество", который проходит в Ростове-на-Дону.

"Сейчас семь организаций (получили статус исполнителей общественно полезных услугу), но пока это только большие федеральные организации, - сказала Тополева-Солдунова. - К сожалению, пока нет ни одной региональной организации". "Камень преткновения, - по ее словам, - это получение заключения о качестве исполняемых услуг". На сегодняшний момент эти заключения дают федеральные профильные ведомства в зависимости от указываемых услуг. "То есть, если это услуги в сфере здравоохранения, то это Минздрав, образования - Минобрнауки и так далее", - отметила Тополева- Солдунова.

Закон о мерах поддержки социально ориентированных НКО, получивших статус исполнителей общественно полезных услуг, вступил в силу 1 января 2017 года. Организация может получить этот статус, если она в течение одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества. К таким услугам относится, в частности, социальное обслуживание на дому, реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей и другие. По данным Минэкономразвития, в РФ в настоящий момент действует около 140 тысяч социально ориентированных НКО.

По словам Тополевой-Солдуновой, сейчас "все ожидают изменений в законодательстве, в соответствии с которыми выдавать заключения смогут региональные органы власти". "Мы ожидаем, что когда региональные органы власти получат эти полномочия, процесс пойдет гораздо быстрее и легче", - подчеркнула она. По словам члена ОП, данные поправки разработаны, но пока не внесены в Госдуму.

Еще одной проблемой для регистрации НКО в качестве исполнителей общественно полезных услуг является отсутствие единого перечня необходимых документов, уточнила член ОП. "Каждое ведомство начинает придумывать, какие документы хорошо бы собрать с НКО", - заключила Тополева-Солдунова.

Общественная палата проводит форум "Сообщество" в третий раз. Традиционно форумы проходят в течение года во всех федеральных округах и завершаются итоговым мероприятием в Москве в начале ноября. Форумы "Сообщество" в этом году уже прошли в Ярославле, Красноярске и Казани.

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