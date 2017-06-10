Фестиваль “Времена и эпохи”: ожившие страницы истории

МОСКВА, 10 июня. /Корр.ТАСС Кристина Сулима/. Утверждение о том, что историю своей страны должен знать каждый, не подлежит сомнению. Однако споры о том, как преподавать этот предмет в школе, сделав его увлекательным, не прекращаются ни на минуту. И пока Минобрнауки решает, по каким учебникам заниматься детям и какой линии придерживаться при подаче тех или иных событий, в Москве уже седьмой год подряд проходит красочный фестиваль “Времена и эпохи”, приковывая внимание тысяч россиян.

СПЕЦПРОЕКТ История государственных символов России Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

В 2011 году фестиваль прошел впервые и получил массу положительных отзывов. Несколько лет подряд местом его проведения становился музей-заповедник “Коломенское”. Год назад мероприятие расширило свой “ареал” - фестиваль шагнул за пределы парка, разместив несколько локаций внутри города. В этом году таких точек около тридцати. Каждая тематическая площадка даёт возможность перенестись в прошлое, увидеть, как люди жили раньше, из чего состоял их повседневный быт.

Одна из центральных площадок этого года - “1812 год. Война и мир” - расположена в сквере на Страстном бульваре. Здесь теперь не просто прогулочная зона, а расположение русских и французских войск, в котором находятся не только военные, но и ремесленники и маркитанты, которые сопровождали армию во всех походах того времени. Палатки установлены в боевом порядке, рядом - караул с ружьями. Часовые меняются каждый час, соблюдая все правила построения.

Большинство участников фестиваля являются реконструкторами, теми, кто занимается воссозданием материальной и духовной культуры конкретной исторической эпохи. Среди них далеко не все юноши и девушки, наоборот, много людей взрослых и даже пожилых. Их одежда пошита вручную и вплоть до деталей повторяет костюмы и платья, которые можно увидеть на картинках в учебниках и старинных модных журналах. Участвуя в фестивалях, реконструкторы по-настоящему вживаются в роль, для них это гораздо больше, чем просто хобби.

“У меня в этом году юбилей, 10 лет как я занимаюсь военно-исторической реконструкцией”, - сказала ТАСС участница фестиваля Наталья Пивоварова. По её словам, вначале её увлечение выглядело довольно наивно и смешно.

“Однако происходит саморазвитие. Историческая реконструкция притягивает особую категорию людей. Не все способны делать такие вещи. Те, кто идет далеко, - это очень увлеченные люди, которые готовы всю свою жизнь поменять. Кавалеристы, например, покупают себе лошадей, начинают об этом читать, изучать”, - сказала Пивоварова.

Она добавила, что такое трудоемкое и времязатратное дело трудно совмещать с работой. “Это очень сложно, когда есть постоянная работа, но тут либо пан, либо пропал. Хочешь этим заниматься - пытаешься договориться с начальником. Бывает, что человек входит в положение, а чаще всего люди делают круглые глаза и спрашивают, что вообще такое реконструкция”, - поделилась Пивоварова.

Движение военно-исторической реконструкции в России достаточно развито, более того, руководители клубов, особенно тех, которые существуют давно, часто между собой знакомы, дружат и общаются. К участию в фестивале “Времена и эпохи”, как правило, приглашают тех, кто умеет интересно и легко рассказать о сложных вещах и легко находит общий язык с новыми людьми.

“Гости могут не только пообщаться с реконструкторами, но и все потрогать, сфотографировать. Кроме этого, есть точки, где человек может и сам что-то сделать”, - рассказал ТАСС куратор площадки “1812. Война и мир” Антон Баранов. Он отметил, что, к примеру, на Страстном бульваре есть кавалерийские снаряды, своеобразные тренажеры для занятий верховой ездой.

“Кавалерия тогда имела большое значение, а человек, которого призвали в армию, мог никогда не ездить на лошади. И прежде чем выпускать его на поле боя, ему нужно было обучиться, и сначала учились на таких макетах.

Опытные товарищи показывали юнцам, как надо сидеть в седле и управлять лошадью”, - сказал Баранов, добавив, что в основном на снаряды залезают дети, а взрослые стесняются. “Родители боятся, что будут выглядеть как-то не так, но таких экспериментов не надо бояться, это новый необычный опыт. Мы для этого, в том числе, и проводим наши фестивали”, - подчеркнул куратор площадки.

Еще один способ получить новые впечатления - попробовать себя в кузнечном деле. Раньше без кузнеца не обходился ни один военный поход: то нужно подковать лошадей, то починить стремена. Вокруг мастера целый день толпятся любопытные дети и мужчины, которым интересен этот нелегкий физический труд. Участник “Времен и эпох” Роман Шалкин занимается кузнечным ремеслом уже несколько лет и даже имеет свою собственную кузницу.

“Я занимаюсь реконструкцией с 2011 года. В этом году меня пригласили сюда, и я с большим удовольствием откликнулся, - поделился с ТАСС Шалкин. - На фестивале я работаю на переносном кузнечном горне, который использовался в походах. Он разбирается буквально за 10 минут и также быстро собирается снова”.

Всем желающим Шалкин разрешает ударить по наковальне, чтобы почувствовать, как меняется металл при помощи молотка.

“Мы не один месяц потратили на то, чтобы продумать, как организовать наше пространство. Одну дорожку на Страстном бульваре мы оставили совершенно свободной, чтобы люди, которые по каким-то причинам спешат или у которых нет настроения, имели возможность просто пройти мимо”, - рассказал куратор площадки Антон Баранов, подчеркнув, что человек не должен оказываться внутри события по принуждению.

“Для создания тематической зоны в центре Москвы, нужно пройти массу согласований с городскими властями, целью которых является защита гостей и участников фестиваля от каких-либо неприятностей. Это делается не зря, но это тоже определенного рода барьер, который мы успешно преодолели, вместе пойдя на компромиссы”, - заключил Баранов.

“Севастопольский променад”

Большинство площадок фестиваля рассказывают о целой эпохе или одном историческом событии, однако тематическая зона на Чистых прудах является исключением из этого правила. Организаторы перенесли в знаменитый сквер Севастополь второй половины XIX века.

“Мы хотели в рамках Москвы показать совершенно другой город, чтобы и севастопольцы, которые приехали сюда, в том числе как реконструкторы, узнали элементы своего города и важные архитектурные точки, и москвичи "считали" всю эту информацию и смогли представить себе Севастополь того времени”, - рассказал ТАСС куратор площадки Василий Тартыжов, историк по образованию.

Самая сложная задача, по его словам, состояла в том, чтобы декорации гармонично дополняли выбранное пространство и не создавали неудобств.

Исторической основой локации на Чистых прудах стала 349-дневная оборона Севастополя в ходе Крымской войны, когда военный гарнизон и городские жители почти на протяжении целого года сдерживали натиск французских, английских, турецких и сардинских войск. Город был практически стерт с лица земли, из 20 тысяч жителей в нем осталась лишь пятая часть, остальные либо ушли, либо погибли в ходе сражений. Но с 70-х годов Севастополь начинает активно восстанавливаться, а через десять лет снова становится грозным бастионом, сюда начинают приезжать российские и иностранные туристы. Этот тогда белоснежный, по воспоминаниям современников, город также постарались показать организаторы фестиваля.

Тематическая площадка “Севастопольский променад” начинается у памятника Грибоедову, где раскинулась артиллерийская батарея русских войск и лагерь союзников. Чтобы создать ощущение прогулки в городе на Черноморском побережье, были заказаны несколько бутафорских памятников - мемориальная арка, которая стоит на входе в Малахов курган, макет Свято-Никольского храма, который находится на братском кладбище Севастополя, памятники затопленным кораблям и адмиралу Корнилову, погибшему при обороне города. Все объекты выполнены компаниями, которые занимаются созданием декораций для театра и кино. Также в сквере можно увидеть несколько кипарисов, характерных для крымской природы.

В большинстве случаев тему площадки предлагает команда “Ратоборцев” (агентство-организатор фестиваля “Времена и эпохи” - прим.ТАСС), и Севастополь был выбран не случайно. “Когда сам попадаешь в этот город, понимаешь разницу в ощущениях между тем, как рассказывают о Крымской войне в школе и институте и что такое Крымская война для местных жителей. В центральных регионах России обычно об этих событиях мало что знают, а для Севастополя - это героическая оборона, они гордятся тем, что смогли столько дней держать оборону, помнят об этой победе русского духа, и в городе огромное количество памятников”, - отметил Тартыжов.

Картина мирной жизни разворачивается у фонтана, на так называемой городской площади. Здесь можно зайти на почту, в аптеку или выпить кофе по-турецки в модном кафе, сделанным по образцу севастопольских кафе конца XIX века. “Мы готовим сами не только кофе на песке, но и кондитерские изделия, которые как раз тогда становятся определенным шиком. На столах теперь не обычные русские пирожки, а пирожные-бизе, которые проводят еще большую черту между аристократией и мещанами”, - рассказал куратор.

Посетителям также предоставляется возможность сделать ретро-фото, а затем лично проследить за тем, как мастер проявляет снимок в портативной лаборатории. “Ее главная задача - не пропускать окружающий свет. Внутри мы получаем негативные изображения, их проявляем, дальше фиксируем и благодаря тому, что мы его зафиксировали, весь оставшийся процесс происходит на глазах наших гостей”, - отметил ТАСС участник фестиваля Дмитрий Новосельцев, добавив, что весь процесс занимает около 10-15 минут.

Неподалеку от фотосалона находится мастерская по резке трости, которая в XIX веке имела очень много применений. Она подчеркивала статус владельца, помогала при ходьбе (тогда врачи рекомендовали трость людям с излишним весом) и даже использовалась для самозащиты. Ещё одним местом притяжения на площади является ателье, где можно послушать о непостоянстве модных тенденций и посмотреть, как мастерицы шьют кокетливые женские шляпки.

“Я в реконструкции новичок, занимаюсь этим всего полтора года, и это первый фестиваль, в котором я принимаю участие, - рассказала ТАСС участница фестиваля Татьяна Каиш, профессиональная швея. - Увлечение началось спонтанно, когда меня попросили сшить на заказ старорусский кафтан и принесли учебник по истории костюма”.

По ее словам, старинный крой очень сильно отличается от современного, как и сама технология пошива. “В основном это ручная работа, поскольку швейные машинки появились в 70-х годах XIX века, и я стараюсь соблюдать эти каноны. На платье в зависимости от отделки уходит до полугода. Самые сложные для меня - кринолиновые платья с оборочками и рюшами”, - поделилась Каиш. Она добавила, что много времени уходит не только на само изготовление наряда, но и поиски информации: изучение картинок в старых журналах мод и экспонатов в музеях.

Участница фестиваля также отметила, что ее нередко простят сшить ретро-платья для выхода в свет, так, одна из заказчиц отправилась в пышном розовом платье в Венскую оперу, и была безмерно счастлива.

“Девушки, привыкшие к безумному ритму Москвы, говорят, что как только ты одеваешь аристократичное платье, ты меняешься. Походка и движения становятся более плавными, и дело не только в корсете, который утягивает и не позволяет делать резких движений, - женщина должна сама соответствовать платью. Все приходится делать чинно и благородно”, - в свою очередь подчеркнул куратор площадки Василий Тартыжов.

Что касается самых юных гостей, для них на Чистых прудах работает очень популярный в конце XIX - начале XX века бумажный театр: дети раскрашивают бумажных кукол, потом готовят открытки с пригласительными билетами на постановки, а вечером смотрят представления, в которых таким образом смогли поучаствовать.

“Мне кажется, такие мероприятия, как фестиваль “Времена и эпохи”, действительно побуждают к изучению истории, особенно своей страны. Это не просто учебники, фактически, это ожившая историческая картинка, и ты можешь стать участником происходящего: подойти поближе что-то посмотреть, узнать технологии, как что-то делалось раньше”, - заключил Тартыжов.

Кульминацией фестиваля “Времена и эпохи” станет День истории России 12 июня. Грандиозный праздник пройдет на участке от Пушкинской до Манежной площади, а также на Охотном Ряду. В 17 тематических зонах москвичи и туристы увидят лучшие реконструкции за все дни фестиваля. Из-за масштабного праздника с шести вечера 11 июня до шести утра 13 июня движение по Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади будет перекрыто.