Митрополит Иларион рассказал о мерах, принимаемых РПЦ для защиты от хакеров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московская патриархия Русской православной церкви принимает меры для защиты от хакерских атак, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"В Московской патриархии уже давно существует система компьютеров, отключенных от интернета. На этих компьютерах мы пишем документы, на этих компьютерах мы их редактируем. По возможности мы стараемся переписку конфиденциального характера не вести по электронной почте", - сказал он.

По мнению Илариона, на данный момент полностью защититься от хакеров невозможно, однако он призвал организации и компании, несущие ответственность за работу с конфиденциальной информацией, "прилагать особые усилия для того, чтобы максимальным образом защититься от подобного рода атак".

В мае хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.