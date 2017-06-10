Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрополит Иларион рассказал о мерах, принимаемых РПЦ для защиты от хакеров

Общество
10 июня, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата заявил, что в "патриархии уже давно существует система компьютеров, отключенных от интернета"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московская патриархия Русской православной церкви принимает меры для защиты от хакерских атак, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Смотрите также
Электронное табло вокзала в немецком городе Хемниц, зараженное вирусом WannaCry

Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше

"В Московской патриархии уже давно существует система компьютеров, отключенных от интернета. На этих компьютерах мы пишем документы, на этих компьютерах мы их редактируем. По возможности мы стараемся переписку конфиденциального характера не вести по электронной почте", - сказал он.

По мнению Илариона, на данный момент полностью защититься от хакеров невозможно, однако он призвал организации и компании, несущие ответственность за работу с конфиденциальной информацией, "прилагать особые усилия для того, чтобы максимальным образом защититься от подобного рода атак".

В мае хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
27
Фестиваль “Времена и эпохи”: ожившие страницы истории
18
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пилот совершившего жесткую посадку под Саратовом самолета скончался
2
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
3
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
5
Минфин Украины: Киев до 23 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд долга
6
МЧС направит рекордную сумму на обеспечение жильем сотрудников
7
Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке
Темы дня
Загрузка...
Реклама