Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент России Владимир Путин считает, что для лидера важно уметь правильно распорядиться имеющимися у него полномочиями. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который на основе серии бесед с российским лидером снял фильм.
Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран этой картины, разместил в субботу телеканал Showtime на портале Youtube. Стоун отметил, что некоторые полагают, будто бы Путин "хочет стать царем". Президент России на это ответил: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно".
Полностью документальная лента "Интервью Путина" (The Putin Interviews) будет показана 12-15 июня на канале Showtime.