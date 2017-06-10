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Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями

Общество
10 июня, 20:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Об этом президент РФ заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который на основе серии бесед с российским лидером снял фильм

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент России Владимир Путин считает, что для лидера важно уметь правильно распорядиться имеющимися у него полномочиями. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который на основе серии бесед с российским лидером снял фильм.

YouTube/SHOWTIME

Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран этой картины, разместил в субботу телеканал Showtime на портале Youtube. Стоун отметил, что некоторые полагают, будто бы Путин "хочет стать царем". Президент России на это ответил: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно".

Полностью документальная лента "Интервью Путина" (The Putin Interviews) будет показана 12-15 июня на канале Showtime.

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