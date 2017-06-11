В Алуште открывается первый международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами"

АЛУШТА, 11 июня. /ТАСС/. Первый Международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" начинает в воскресенье работу в Алуште. Мероприятие запланировано на два дня и пройдет на площадке курортного комплекса "Море", куда съедутся политологи, эксперты и представители СМИ из целого ряда стран.

Откроет форум глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ожидается также выступление директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Спикерами станут депутаты Государственной Думы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители деловых кругов.

Участники и темы

Специальные тематические дискуссии будут посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно-правовом, информационном, культурном пространстве. Об участии в форуме заявили общественные деятели и журналисты из Армении, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Сирии и других стран.

По словам Аксенова, форум поможет "разрушить мифы и донести до международной общественности объективную и непредвзятую информацию о российском Крыме". Кроме того, по мнению главы республики, подобный формат позволит открыто и откровенно обсудить перспективы развития полуострова. "Уверен, что такое обсуждение будет полезно как для крымской власти на всех уровнях, так и для всех крымчан", - подчеркнул он.

Своими глазами

На 12 июня организаторы форума запланировали обширную программу, предусматривающую посещение различных городов и знаковых мест полуострова. Так, участники смогут оценить ход работ на стройплощадке моста через Керченский пролив, посетить детский центр "Артек", ознакомиться на заводах с производством крымских вин, осмотреть достопримечательности Судака, Ялты, Керчи, Феодосии.

В День России в Крыму пройдет также множество масштабных общественных мероприятий.