В Алуште открывается первый международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами"

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АЛУШТА, 11 июня. /ТАСС/. Первый Международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" начинает в воскресенье работу в Алуште. Мероприятие запланировано на два дня и пройдет на площадке курортного комплекса "Море", куда съедутся политологи, эксперты и представители СМИ из целого ряда стран.
Откроет форум глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ожидается также выступление директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Спикерами станут депутаты Государственной Думы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители деловых кругов.
Специальные тематические дискуссии будут посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно-правовом, информационном, культурном пространстве. Об участии в форуме заявили общественные деятели и журналисты из Армении, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Сирии и других стран.
По словам Аксенова, форум поможет "разрушить мифы и донести до международной общественности объективную и непредвзятую информацию о российском Крыме". Кроме того, по мнению главы республики, подобный формат позволит открыто и откровенно обсудить перспективы развития полуострова. "Уверен, что такое обсуждение будет полезно как для крымской власти на всех уровнях, так и для всех крымчан", - подчеркнул он.
На 12 июня организаторы форума запланировали обширную программу, предусматривающую посещение различных городов и знаковых мест полуострова. Так, участники смогут оценить ход работ на стройплощадке моста через Керченский пролив, посетить детский центр "Артек", ознакомиться на заводах с производством крымских вин, осмотреть достопримечательности Судака, Ялты, Керчи, Феодосии.
В День России в Крыму пройдет также множество масштабных общественных мероприятий.