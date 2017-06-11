Лайнер "Князь Владимир" отправится в первый круиз из Сочи в Крым

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Круизный лайнер "Князь Владимир" отправится в воскресенье из порта Сочи в свой первый пассажирский рейс. Участники круиза совершат морское недельное путешествие по маршруту Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, сообщила пресс-служба Росморпорта.

"11 июня круизный лайнер "Князь Владимир" отправляется в свой первый пассажирский рейс по Черному морю. Недельное путешествие стартует и заканчивается в Сочи", - говорится в сообщении.

Туристам будет предложено посещение города-героя Новороссийска, двухдневная стоянка в Ялте и экскурсии по Севастополю. "Для удобства пассажирам предоставлена возможность, помимо Сочи, начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе. Стоимость путешествия будет зависеть от сезона. Кроме того, на стоимость поездки будет влиять категория каюты", - отметили организаторы круиза.

Минимальная стоимость путевки начинается от 25 тыс. руб., сюда входит проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, а также развлекательная программа на борту. Предусмотрена система скидок для детей, пенсионеров, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Оператором круизного сообщения выступает компания "Черноморские круизы", учрежденная Росморпортом.

Год на подготовку

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Впоследствии Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир".

Судно построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Длина судна - 141,8 м, ширина - 21,9 м. На судне представлены различные типы кают: внутренние (без иллюминаторов) и внешние (расположенные вдоль борта) стандартные и каюты повышенной комфортности. Всего на судне доступно 300 кают.

Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. "Князь Владимир" оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками.

В конце мая лайнер "Князь Владимир" совершил тестовый рейс по маршруту круиза. Сотрудники компании-оператора в пути должны были проверить техническую готовность самого корабля, его экипажа и береговой инфраструктуры в портах захода.

Крымско-Кавказская линия

Возобновление круизов на Черном море станет возрождением открытой в 1859 году Русским обществом пароходов и торговли Крымско-Кавказской линии. К 1914 году между кавказскими и крымскими портами курсировали 10 морских судов общей вместимостью 1270 мест. Особенную популярность линия получила в середине XX века. На линии работали легендарные теплоходы "Россия", "Украина", "Победа", "Адмирал Нахимов", "Иван Франко", "Таджикистан", "Дмитрий Шостакович" и др.

В 2013-2014 годах пассажирское судно "Адриана" под флагом островного государства Сенкт-Китс и Невис совершило 20 круизов с заходами в порты Крыма и Сочи. Проект закрылся в июле 2014 года по причине введения санкционного режима к портам Крыма и Севастополя.

Два года назад очередной попыткой наладить круизное судоходство вдоль Черноморского побережья стала новогодняя круизная программа на комфортабельном пассажирском пароме "Изабелла 1" под флагом Белиза. После двух рейсов из Батуми по решению судовладельцев была закрыта по причине невозможности заходов в порты Крыма и Одессы.