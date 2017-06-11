Над Комсомольском в честь 85-летия со дня основания города пролетели самолеты Сухого

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 11 июня. /ТАСС/. Комсомольск-на-Амуре отметил в воскресенье 85-летие со дня основания города. В честь юбилея над городом пролетели 13 самолетов, в том числе легендарные истребители семейства Сухого и лайнер Sukhoi SuperJet-100, сообщили в пресс- службе правительства Хабаровского края.

"В 13 часов (6:00 мск) в акватории городской набережной начался водно-воздушный праздник. На Амуре каяки, каноэ, байдарки, шлюпки, гидроциклы, моторные лодки, катера, яхты прошли праздничным дефиле, а в небе над Амуром пролетели 13 самолетов - СУ-34, СУ-35, СУ-30М, Sukhoi SuperJet-100АН-2, вертолет МИ-8, а также мотодельтапланы и парапланы", - рассказал представитель пресс-службы.

Как уточнили представители Восточного военного округа, пролет над рекой Амур на высоте 200 м совершили пары новейших истребителей Су-35С и двух бомбардировщиков Су-34 авиаполка, который дислоцируется под Комсомольском-на-Амуре. Экипаж авиалайнера Sukhoi SuperJet-100 выполнил элементы сложного пилотажа на предельно малых высотах. Фигуры высшего пилотажа выполнил пилот Су-30СМ. В завершение воздушной части спортсмены-парашютисты десантировались с высоты 1200 - 1400 метров с двух самолетов Ан-2.

Праздник с 9 по 12 июня

Праздничные мероприятия, посвященные 85-летию Комсомольска-на-Амуре, начались 9 июня и завершатся в понедельник. В воскресенье утром в городе прошло шествие трудовых коллективов, в котором приняли участие свыше 20 тысяч комсомольчан, а также торжественный митинг. Чествовали семейные пары, которые живут в браке более 50 лет, четырем многодетным семьям вручили ключи от новых квартир. После митинга состоялась церемония возложения цветов к монументу первостроителям.

В 23 часа (16:00 мск) комсомольчан ждет праздничный фейерверк, впервые его запустят с барж, находящихся в акватории Амура напротив набережной.

В понедельник горожан и гостей Комсомольска ждут уличные акции, гулянья, конкурсы, состязания и флэшмобы - городской фестиваль "Парад колясок", "Сбежавшие невесты", праздник "Кухня народов мира".

История и современность Комсомольска

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города до 2025 года предусматривает строительство и реконструкцию 27 объектов социально-культурной, коммунально-энергетической и транспортной инфраструктуры города и 33 организационных мероприятия. В 2017 году в Комсомольске-на-Амуре будет сдано пять объектов из плана.

"Преображается драматический театр, ведется строительство Инженерной школы, в привокзальном микрорайоне возводится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном", - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, поздравляя комсомольчан с Днем города.

Комсомольск-на-Амуре был основан в 1932 году на месте села Пермское на левом берегу Амура. Здесь решено было построить судостроительный (сейчас - Амурский судостроительный завод) и авиационный заводы (КнААЗ). В 1941 году в городе начал работу завод по выплавке стали ("Амурметалл"), а в 1942 году - нефтеперерабатывающий завод ("КНПЗ-Роснефть"). Население города - около 250 тысяч человек.