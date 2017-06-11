Эксперт: поток эмиграции из РФ в США ослабевает

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. До 4 млн российских соотечественников проживают на территории США. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) Наталия Сабельник накануне открытия страновой Конференции организаций российских соотечественников, намеченного на сегодня.

Число соотечественников

"В Америке проживает по разным данным от 3 до 4 млн соотечественников, - сказал она. - Вести точный их подсчет практически невозможно, поскольку прибывшие из России еще в рамках старой эмиграции вообще никаким образом не становились на учет. Трудно сосчитать и тех, кто не идентифицирует себя как русский. Кроме того, сложно подвести статистику в отношении выходцев из бывших республик Советского Союза".

В то же время, по словам Сабельник, на территории США может проживать до 7 млн русскоязычных граждан - как соотечественников, так и выходцев из Украины, Белоруссии, других территорий, где русский является одним из основных языков.

Поток эмиграции ослабевает

Как указала председатель КСОРС, в последние три года поток эмиграции из России ослабевает. "Дело в том, что самые первые эмигранты действительно бежали из страны по идеологическим причинам. Дальше эмиграция шла волнами - это 50-е, 60-е, 70-е годы (еще до распада Советского Союза), и многие эмигранты бежали из-за "еврейского вопроса", - напомнила она. - В 80-е годы, как ни парадоксально, в США приехало много потенциальных жен американцев".

Однако 10-15 лет назад эмиграция поменяла социальный оттенок. "В это время в Америку прибыло большое число представителей технической отрасли - как правило, это молодые ребята, ученые, состоявшиеся специалисты, которые направлялись на работу в Кремниевую долину, на другие предприятия, но позже оставались, продолжали работу, обзаводились семьями", - отметила Сабельник.

"За последние три года, думаю, приезжают уже намного меньше, - сказала она. - Конечно, поток не прекратился, многие продолжают приезжать по работе, рабочим визам, меняют жизнь и принимают решение остаться". Много таких соотечественников принимает сейчас Нью-Йорк - самый большой конгломерат русскоязычной диаспоры в США.

Соотечественники не рвутся во власть

Глава КСОРС посетовала на то, что соотечественники в Америке являются довольно аполитичными и незаинтересованными в том, чтобы представлять диаспору в органах власти - на местном уровне, уровне штата и тем более в федеральных институтах. "КСОРС - совершенно не политическая структура, мы лишь стремимся способствовать консолидации русской общины в США, но, действительно, иногда становится обидно за соотечественников, которые практически никак не представлены во власти", - сказала Сабельник.

"В этом вопросе очень активны, например, представители латиноамериканцев или выходцев из Китая, они добиваются этой цели и довольно успешно, - полагает она. - А вот русские, к сожалению, любят все больше поговорить за столом на кухне, громко пообсуждать, но дальше этого дело не идет - стесняются, может быть, или ленивые, но во власть не рвутся".

Сабельник предположила, что многое зависит от положения дел соотечественников в конкретном штате. "Возможно, в Нью-Йорке отстаивать интересы русских более актуально, но, например, в Калифорнии, где я сама живу, в этом нет надобности - у нас очень приятный губернатор Джерри Браун, он доброжелательно относится к русским, часто посещает мероприятия, организованные нашей диаспорой, поэтому и надобности идти во власть даже и нет".

Организации соотечественников - во всех штатах

Как отметила председатель КСОРС, организации соотечественников действуют почти во всех штатах страны. "Мы можем о них не знать, так как не все регистрируются, - пояснила она. - Зачастую подобные организации собираются при православных церквях, школах, где учатся дети русскоязычных семей, какие-то из этих организаций очень активные, какие-то решают очень узкие, конкретные задачи, но мы готовы оказывать поддержку в случае необходимости всем".

Действующий КСОРС был создан на пятом форуме в Нью-Йорке три года назад. На форуме этого года соберутся представители почти 60 организаций соотечественников со всей страны. На пленарном заседании выступит посол РФ в США Сергей Кисляк, представители МИД РФ, Россотрудничества, генеральные консулы РФ в США, руководители КСОРС и другие.