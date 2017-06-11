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Супруг Елизаветы II отметил 96-летие

Общество
11 июня, 10:15 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По традиции офицеры Королевского эскадрона конной артиллерии произвели 41 залп из исторических пушек в лондонском Грин-парке

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ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Cупругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу в субботу исполнилось 96 лет. По традиции в лондонском Грин-парке был произведен 41 залп из исторических пушек офицерами Королевского эскадрона конной артиллерии, одетыми по случаю праздника в парадные одежды.

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Сам герцог провел этот день в Виндзорском замке и не принимал участия ни в каких публичных мероприятиях. Более того, как ранее стало известно, с осени этого года он прекратит исполнять общественные обязанности члена королевской семьи.

В Букингемском дворце в прошлом месяце пояснили, что с осени Филип не станет принимать приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, но сможет выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему захочется посетить. Он также будет номинально возглавлять или входить в состав 780 общественных организаций, но перестанет играть активную роль в их деятельности. "Я начинаю понимать, каково это быть на последнем издыхании", - сказал он тогда в шутку в эфире телеканала ITV.

Обязанности супруга королевы Великобритании в основном состоят в сопровождении монарха в поездках по стране, государствам - членам Содружества наций и другим странам. Герцог Эдинбургский также присутствует на большинстве мероприятий с участием монарха, в том числе и во время тронной речи в парламенте. При этом сам супруг королевы почти никогда не делает публичных заявлений и редко дает интервью.

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Елизавета II Филип, герцог Эдинбургский
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