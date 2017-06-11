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Международный медиафорум в Крыму будет ежегодным

Общество
11 июня, 10:46 UTC+3 АЛУШТА /Крым/ 11, июня. /ТАСС

На этих мероприятиях будет обсуждаться не только местная, но и глобальная повестка дня

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АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Международный медиафорум в Крыму станет ежегодным, на этой площадке будет обсуждаться не только местная, но и глобальная повестка дня. Об этом заявил в воскресенье председатель совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, который стал инициатором проведения первого форума "Открытый Крым: своими глазами".

"Это наш пилотный проект, и в дальнейшем на этих мероприятиях мы будем обсуждать не только крымскую проблематику, но и глобальную повестку дня. Крым является уникальной площадкой для диалога, и я уверен, что ежегодный медиафорум "Открытый Крым" войдет в календарь событий международного медиасообщества", - сказал Лебедев.

Форум "Открытый Крым: своими глазами" проходит 11-12 июня в Алуште, на площадке курортного комплекса "Море", куда съехались политологи, эксперты и журналисты из целого ряда стран. На открытие мероприятия прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители корпораций. В списках участников - общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии. Специальные дискуссии на форуме посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно- правовом, информационном, культурном пространстве.

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