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ТАСС и проект #ЖИТЬ выпустили ролик "О России с любовью"

Общество
11 июня, 13:30 UTC+3

В преддверии Дня России корреспонденты ТАСС спросили жителей разных стран, что бы они хотели иметь у себя такого, что есть в России

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"О России с любовью" © ТАСС и Проект #ЖИТЬ

В преддверии Дня России корреспонденты ТАСС в разных странах задали людям вопрос: "Что бы вы хотели иметь у себя такого, что есть в России?"

Многие респонденты отмечали удивительную природу России и говорили, что хотели бы себе хотя бы "кусочек Байкала". Жители других стран сразу вспоминают красоту российской архитектуры, лучший в мире балет и русских писателей, в первую очередь – Достоевского, Чехова и Пушкина. 

Жители жаркого Египта очень хотели бы иметь у себя российский снег.

Когда речь заходила о русской кухне, иностранцы вспоминали икру, борщ, блины, водку и квас, а также удивительно вкусные краснодарские помидоры. 

Однако вспоминались не только стереотипы. Собеседники отмечали общедоступный российский транспорт, в том числе – маршрутки, а также высокий уровень образования в России. Девушка из Китая ценит качество российской зубной пасты.

Национальный гимн очень нравится иностранцам и некоторые считают его самым красивым в мире. Также собеседники высказывали мысль о том, что их стране не хватает такого сильного и влиятельного лидера, как Владимир Путин. Говоря о народе России, собеседники ТАСС отмечали, что хотели бы иметь в своей стране таких же глубоко мыслящих людей.

Ролик доступен на сайтах ТАСС и проекта #ЖИТЬ, а также в социальных сетях.

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