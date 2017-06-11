Аксенов: полмиллиона украинских туристов ежегодно посещают Крым

АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Около 500 тысяч украинских туристов ежегодно посещают Крым после воссоединения полуострова с Россией, заявил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.

"Ежегодно Крым посещает около полумиллиона украинских туристов, уже после возвращения Крыма в состав России. Они чувствуют себя здесь комфортно, никаких препятствий им нет: разговаривают на украинском, в магазинах им спокойно отвечают", - сказал Аксенов на медиафоруме "Открытый Крым: своими глазами".

По словам главы республики, никто из жителей региона на граждан Украины "негативно не реагирует". "Попробуйте на западной Украине походить по магазинам и на русском вопросы задавать. Сами знаете, какое отношение там", - сказал Аксенов.

Он отметил, что массовое посещение полуострова иностранцами затруднено из-за отсутствия прямого авиасообщения с зарубежными странами из-за санкций. "Я уверен, что, когда закончатся санкции, иностранные туристы поедут в Крым в большом количестве, чтобы посетить этот очень красивый регион Российской Федерации", - добавил глава региона.

В 2016 году Крым посетили порядка 5,6 млн человек - на 1 млн больше, чем в 2015-м. В 2017 году власти рассчитывают сохранить показатель на уровне прошлого года.

О форуме

Первый Международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" проходит в Алуште в Крыму 11-12 июня 2017 года. Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители деловых кругов.

Специальные дискуссии будут посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно-правовом, информационном, культурном пространстве. В форуме участвуют общественные деятели и журналисты из Армении, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Сирии и других стран.