Евкуров: более 80 бывших боевиков возвратились к мирной жизни в Ингушетии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более восьмидесяти боевиков, воевавших на стороне террористических группировок, были успешно адаптированы к мирной жизни в Ингушетии. Об этом сообщил в эфире телеканала RT глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Я говорил о пятерых, вернувшихся из Сирии. В целом их более 80. Только двое ушли обратно. Больше никто не встал на преступный путь", - сказал он.

"Если я хотя бы одного человека спас, это стоит делать", - подчеркнул Евкуров.

Ранее сообщалось о пятерых бывших боевиках террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которых удалось адаптировать к мирной жизни в республике. Двое, воевавших в Сирии боевиков, пытались продолжить преступные действия и были ликвидированы.

По данным Евкурова, 120 человек из Ингушетии подозреваются в участии в боевых действиях в Сирии, в том числе подтвержденных - 67 человек. "Из них по информации, которая нам поступает, большинство уничтожены в ходе мероприятий, которые там проводились", - сказал Евкуров. "В республику приехало оттуда 8 человек", - сообщил он.