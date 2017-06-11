Евкуров: более 80 бывших боевиков возвратились к мирной жизни в Ингушетии

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более восьмидесяти боевиков, воевавших на стороне террористических группировок, были успешно адаптированы к мирной жизни в Ингушетии. Об этом сообщил в эфире телеканала RT глава республики Юнус-Бек Евкуров.
"Я говорил о пятерых, вернувшихся из Сирии. В целом их более 80. Только двое ушли обратно. Больше никто не встал на преступный путь", - сказал он.
"Если я хотя бы одного человека спас, это стоит делать", - подчеркнул Евкуров.
Ранее сообщалось о пятерых бывших боевиках террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которых удалось адаптировать к мирной жизни в республике. Двое, воевавших в Сирии боевиков, пытались продолжить преступные действия и были ликвидированы.
По данным Евкурова, 120 человек из Ингушетии подозреваются в участии в боевых действиях в Сирии, в том числе подтвержденных - 67 человек. "Из них по информации, которая нам поступает, большинство уничтожены в ходе мероприятий, которые там проводились", - сказал Евкуров. "В республику приехало оттуда 8 человек", - сообщил он.