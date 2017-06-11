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Аксенов опроверг сообщения о платном входе в парки Крыма

Общество
11 июня, 13:59 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Глава региона отметил, что территория парков огораживалась для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем, ранее разработанных при Украине, а также с целью сохранения чистоты и порядка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения ряда местных СМИ о платном входе в знаменитые Ливадийский и Воронцовский парки.

"Ранее опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что якобы вход на территорию Ливадийского и Воронцовского парков будет платный, является ничем иным, как дезинформацией", - написал он на своей странице в Facebook.

По его данным, территория парков огораживалась "исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем, ранее разработанных при Украине, а также с целью сохранения чистоты и порядка".

"Доступ во все без исключения парки является бесплатным, - подчеркнул глава республики. - Гарантирую, что по другому не будет. Обращения граждан в связи с этой темой находятся на контроле".

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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