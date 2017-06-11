Круиз по маршруту Сочи - Крым в октябре может быть продлен до Турции

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СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Круизная линия Сочи - Крым уже осенью может быть продлена до Стамбула, переговоры о заходах в турецкий порт продолжаются. Об этом сообщил в воскресенье журналистам во время экскурсии по лайнеру "Князь Владимир" генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко.
В свой первый рейс с пассажирами на борту круизный лайнер "Князь Владимир" выйдет из порта Сочи в воскресенье вечером. Участники круиза совершат морское недельное путешествие по маршруту Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.
"Ведем переговоры, мы хотим осенью эту линию ( продлить круиз до Турции) сделать. До октября мы работаем по Черному морю, среди своих портов, в октябре договариваемся, чтобы у нас было Сочи - Стамбул, договоренность уже есть", - сказал Тарасенко.
Ранее планировалось сделать круизную линию по маршруту Сочи - Крым - Стамбул, но из-за отказа турецкой стороны принимать судно из Крыма от этих планов отказались.
В прошлом году президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Впоследствии "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир". Оператором круизного сообщения выступает компания "Черноморские круизы", учрежденная "Росморпортом".